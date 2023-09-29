Сервис такси «Максим» снизит комиссию для водителей. Что это значит?

Это связано со сложностями получения водителями разрешений на деятельность такси.

Сервис такси «Максим» решил ввести новую систему вознаграждений с 1 октября. Она называется «Уровень активности», процент комиссии будет зависеть от количества заказов, которые выполняет водитель.

– С 1 октября всем водителям, сотрудничающим с сервисом в Иркутской области, будет присвоен золотой уровень активности, что позволит снизить комиссию за заказы на 7 % от действующей, – говорится в сообщении пресс-служба компании.

В пресс-службе компании поясняют, что сейчас многие самозанятые перевозчики не могут получить разрешения на деятельность такси в короткие сроки из-за бюрократических сложностей. Присвоение золотого уровня активности позволит таким водителям не потерять выгодные условия сотрудничества с сервисом до оформления необходимых документов.

С 1 октября по 1 ноября преимуществами самого высокого, золотого уровня активности смогут пользоваться все водители, которые выполняют заказы по легковым тарифам. Так, например, если у водителя была комиссия 15 %, то в октябре с золотым уровнем она составит всего 8 %. Минимальный возможный уровень комиссии составляет 5 %.

Кроме того, дополнительные преференции при расчёте комиссии дает оклейка автомобиля символикой сервиса, включение автоматического режима выполнения заказов, наличие статуса самозанятого и разрешения на деятельность такси.