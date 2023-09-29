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Крупнейшее месторождение газа в Европе закрывается

Он находится в Нидерландах. Об этом пишут «Известия».

1 октября Нидерланды окончательно закрывают свое главное газовое месторождение в окрестностях северного города Гронинген. Прекращает свое существование крупнейший источник углеводородов в континентальной Западной Европе, который стал одной из причин бурного развития послевоенных Нидерландов, но одновременно и пресловутой «голландской болезни» в экономике.

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В 1959 году голландская нефтяная компания NAM, известная, в частности, открытием нефтяного месторождения Шоннебек, в поисках нефти обнаружила крупные запасы газа на северо-востоке страны, поблизости города Гронинген в одноименной провинции. Через четыре года месторождение дало первый газ. Объем извлекаемых запасов постоянно пересматривался: при первой геологоразведке в 1959 году он составлял 60 млрд кубометров.

Напомним, что ранее ИНК, Газпром и правительство Иркутской области на ВЭФ-2023 подписали соглашение о сотрудничестве. Во второй день Восточного экономического форума было подписано соглашение о сотрудничестве по развитию газоснабжения и газификации города Усть-Кута между правительством Иркутской области, компанией «Газпром межрегионгаз» и Иркутской нефтяной компанией. Подписи под документом поставили губернатор Игорь Кобзев, заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов и советник генерального директора ООО «ИНК» Сергей Донской.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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