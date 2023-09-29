Несколько продуктов АТБ оказались в верхних строчках сразу нескольких независимых рейтингов

Предложения Азиатско-Тихоокеанского банка вошли в рейтинги отраслевых площадок, заняв высокие позиции в сентябре 2023 года.

Программа рефинансирования АТБ удостоена 5 места в списке наиболее выгодных по версии «Выберу.ру». С помощью рефинансирования клиент может снизить кредитную ставку или продлить срок кредитования, что уменьшит ежемесячный платёж. Рассчитать экономию о оставить заявку можно на сайте АТБ.

Также финансовый портал составил рейтинги лучших программ автокредитования на покупку подержанных и новых авто. Продукты АТБ заняли 7 и 9 места соответственно. В ходе исследования аналитики сравнивали такие критерии банковских предложений, как процентные ставки по кредитам, величину первоначального взноса, полную стоимость кредита и размеры ежемесячных платежей.

Ставки по автокредитованию в АТБ начинаются от 12,5% годовых, возможно оформление без первоначального взноса. Сумма кредита может достигать 4,5 млн рублей, срок – до 8 лет. Узнать подробности про условия на автокредиты – по ссылке.

«Универсальная» кредитная карта Азиатско-Тихоокеанского банка регулярно занимает топовые позиции различных рейтингов. По мнению Bankiros.ru, кредитка от АТБ вошла в 10 лучших предложений с льготным периодом.

Напомним, «Универсальная» кредитная карта АТБ имеет льготный период до 120 дней, который действует не только на покупки, но и на снятие наличных. Бесплатное снятие распространяется на сумму до 30 000 рублей в месяц. Кэшбэк за покупки составляет 1,5% без ограничения по максимальной сумме выплаты. Обслуживание бесплатное.

Сотрудники АТБ всегда готовы помочь по телефону 8-800-775-80-80 (звонок по России бесплатный).