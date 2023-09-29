Как определить рыночную манипуляцию на фондовом рынке?

Эксперты определили схемы мошенничества и рассказали как с ними бороться.

Современный фондовый рынок предоставляет инвестору много возможностей получения прибыли. Однако отдельные способы заработка могут оказаться сомнительными и даже противозаконными. Эксперты Россельхозбанка рассказывают как не попасться на манипуляции мошенников и сохранить свои средства.

В современном мире в условиях развития технологий, дистанционных каналов взаимодействия, постоянно изменяющейся рыночной ситуации и все возрастающих регуляторных требований, злоупотребления со стороны недобросовестных участников рынка ценных бумаг являются одной из самых больших угроз для финансовых рынков. Манипуляции при торговле ценными бумагами на фондовом рынке являются одной из основных угроз для справедливого ценообразования на рынке ценных бумаг, равенству участников торгов. Способность справедливо оценивать активы оказывает прямое влияние на эффективность фондового рынка, его привлекательность для инвесторов и способность привлекать инвестиции в экономику. Эксперты Россельхозбанка изучили виды существующих на фондовом рынке манипуляций и определили основные способы их предотвращения.

Как определить рыночную манипуляцию?

Прежде всего отметим, что рыночная манипуляция - это любое действие, сознательно влияющее на цену финансового актива и приводящее ее к цене, отличающейся от сложившейся бы при отсутствии такого вмешательства. Им присущи общие признаки, составляющие, во-первых, намерение о совершении манипуляции, само совершение действия или упущения/бездействия в случае, когда по закону предпринять определенные действия, четкая причинно-следственная связь действий/бездействий с последующим отклонением цены или объема торгов рыночного инструмента, наличие самого факта отклонения от нормальных условий.

«Схемы и практики, применяемые манипуляторами, не стоят на месте, они постоянно изменяются, подстраиваются под новые реалии, совершенствуются и маскируются под законные практики. Для анализа рисков, выявления сигналов о возможном недобросовестном поведении, отслеживаются манипулятивные сделки при помощи различных форм алгоритмического программного обеспечения, позволяющих обрабатывать и анализировать большой поток информации, которая влияет на поведение инвесторов на фондовом рынке, цены финансовых инструментов, объемы торгов и прочие отклонения», - отмечает Ирина Македонова, начальник отдела контроля профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Россельхозбанка.

Эффективное отслеживание манипулятивных сделок осуществляется с помощью автоматизированных систем мониторинга, использующих методы статистического анализа и математического моделирования, позволяя выявлять случаи манипулирования, а также оценивать последствия манипулирования, и степень его влияния на формирования цен на биржевые активы. Такие системы позволяют анализировать большой объем информации, в том числе ход и итоги торгов финансовыми инструментами, динамику изменений и тенденции, массив новостей, доходность сделок, фиктивность заявок и многое другое.

В качестве методов и инструментов выявления нестандартных операций на рынке ценных бумаг эксперты РСХБ выделяют:

• анализ торговых операций на фондовом, срочном и валютном рынках своих клиентов, самого банка как участника торгов, выделяя также сделки инсайдеров, сотрудников банка и связанных с ними лиц;

• анализ рыночных данных, новостных потоков и другой информации;

• выявление признаков манипулирования рынком, мошенничества, инсайдерской торговли и других недобросовестных практик с использованием настраиваемых критериев;

• контроль операций с ценными бумагами из определенных списков (включая санкционные);

• риск-ориентированный подход при проведении анализа;

• детальный анализ торговой активности по финансовому инструменту;

• постановка клиентов, инструментов и трейдеров на контроль;

• проведение расследований и прочие методы и инструменты.

Автоматизированные системы выявления недобросовестных практик позволяют анализировать большое количество критериев, как рекомендованных Банком России и саморегулируемыми организациями в сфере финансовых рынков, так и самостоятельно настраиваемых исходя из подходов по выявлению наиболее значимых, повторяющихся, нестандартных отклонений, например, отклонения цен и существенные объемы торгов, роботизированная торговля, инсайдерская торговля, договорные сделки, фронт-раннинг, внутренние сделки и прочие недобросовестные торговые практики. В условиях увеличения количества совершаемых операций на рынке ценных бумаг эффективным является применение риск-ориентированного подхода.

При использовании риск-модели, в которой всем выявленным подозрительным операциям присваиваются веса, проводится ранжирование торговых активностей. Это помогает сосредотачиваться на анализе наиболее существенных операций. Присвоение весов осуществляется с учетом большого количества факторов, включающих набор выявленных критериев, режимы торгов, параметры ликвидности финансовых инструментов, общую активность торгов и многое другое. Важной особенностью риск-модели является возможность ее калибровки самими пользователями с целью учета различных особенностей в торговых активностях клиентов и трейдеров.

«Значительное ускорение и снижение трудозатрат от первичной обработки информации позволяет значительно увеличить количество обнаруженных нестандартных операций, что способствует оперативному раскрытию большего числа манипулятивных сделок, совершаемых на рынке ценных бумаг», - резюмирует Ирина Македонова.