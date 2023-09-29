Повышение ставок по вкладам позволит нарастить объем средств на банковских счетах россиян на 19%

После очередного увеличения ключевой ставки, которое состоялось в сентябре, эксперты ВТБ прогнозируют рост процентных ставок по вкладам у всех игроков. Увеличение ключевой ставки сдерживает инфляционные риски, поскольку население переходит к сберегательной модели поведения. В этот период банки оперативно реагируют и повышают ставки по вкладам и накопительным счетам. Это, в свою очередь, стимулирует население размещать свободные средства во вклады, получая повышенные проценты.

Увеличение ставок будет стимулировать дополнительный приток средств населения в банки. «Подогревать» интерес вкладчиков будут специальные продукты, которые появятся на рынке в традиционно «высокий» сезон в четвертом квартале. На этом фоне ВТБ ожидает, что по итогам года объем средств на счетах и депозитах физлиц вырастет на 19%, что станет для России рекордом за последние восемь лет. В банке ожидают, что рост объема средств, размещенных клиентами на счетах ВТБ, опередит среднерыночный и увеличит розничный портфель пассивов финансовой организации на 24%.

«Рублевые депозиты по-прежнему выступают основным инструментом вложения средств, гарантирующим высокий доход и защиту от инфляции. В настоящее время в розничном портфеле сбережений ВТБ на их долю приходится более 90%. С сегодняшнего дня мы увеличиваем максимальную доходность по своим вкладам на 2 процентных пункта. На этом горизонте, по прогнозам регулятора, ключевая ставка будет снижаться, что скажется на доходности сберегательных продуктов», – прокомментировала начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.

Максимальные ставки, как правило, доступны при размещении средств на длительный срок, в рамках специальных продуктов, а также отдельным категориям клиентов, таких, как пенсионеры, если они готовы перевести получение регулярных выплат в финансовую структуру.

В текущих экономических условиях основной спрос вкладчики будут предъявлять на краткосрочные инструменты. Сегодня в ВТБ на долю трехмесячных депозитов приходится более половины от всех открываемых инструментов, в то время как на сроки от полугода до года привлекается порядка 45% депозитов, а продукты сроком от года занимают всего 5% от общего объема рублевого привлечения. До конца года эксперты ВТБ ожидают сохранения сложившейся структуры привлечения.

Увеличение ключевой ставки сдерживает инфляционные риски, поскольку предприятия и население переходят к сберегательной модели поведения. В этот период банки оперативно реагируют и повышают ставки по вкладам и накопительным счетам. Это, в свою очередь, стимулирует население размещать свободные средства во вклады, получая повышенные проценты.