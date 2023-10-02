Туристов по осени считают

Высокий туристический сезон-2023 был не хуже, а по некоторым показателям даже лучше, чем в 2022 году, единодушно утверждают эксперты и участники индустрии гостеприимства Иркутской области. Активный интерес к региону сохраняется, поток туристов не падает, более того, нагрузка в отелях и в Иркутске, и на Байкале выросла на 15-20%. Тем не менее, проблемы в отрасли остаются, и о них, в частности, пойдёт речь на традиционном туристическом форуме «Время отдыхать на Байкале!», который состоится 12-14 октября. Накануне этого события Газета Дело обсудила специфику и проблематику регионального рынка туристических услуг с представителями профессионального сообщества.

«Мы прекрасно понимаем, что гости сейчас едут на события, впечатления и вкусы»

Евгения Найдёнова, руководитель Агентства по туризму Иркутской области:

Как сообщила нашему изданию Евгения Найдёнова, турпоток в Иркутскую область летом 2023 года остался на уровне аналогичного периода 2022 года.

– Если говорить в цифрах, то летом в наш регион прибыло более 500 тысяч человек. В основном, это всё-таки внутренний туристический поток, причём из таких городов, как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, а также с Дальнего Востока – 370 тысяч путешественников. Тренд на интерес к Байкалу сохраняется, кроме того, из больших данных мы видим, что возвратность гостей тоже есть – люди хотят знакомиться и с летним Байкалом, и с зимним, поэтому приезжают к нам два раза в год.

Иностранные гости, в частности из Китая, тоже поехали на Байкал, но пока небольшими группами – из-за сложностей в реализации безвизового обмена, который начал действовать только с августа этого года. При этом отельеры отмечают, что сейчас из Поднебесной едут так называемые качественные, то есть организованные туристы: их немного, но это путешественники другого уровня, чем в допандемийный период.

Говоря о направлениях деятельности, которые сейчас находятся в фокусе Агентства по туризму, Евгения Найдёнова в первую очередь остановилась на инфраструктурных проектах.

– Когда мы отмечаем, что поток туристов, которые хотят побывать на Байкале, растёт, нельзя забывать о создании качественной инфраструктуры для приёма гостей и снижения антропогенной нагрузки на экосистему озера. Ведь строя отели, которые располагаются на его берегах и имеют очистные сооружения, сбор отходов, их вывоз, мы значительно уменьшаем след человека.

Поэтому в этом году мы сфокусированы на том, чтобы привлечь в Иркутскую область инвестиции на строительство модульных некапитальных средств размещения. Весной мы подавали 29 заявок на получение господдержки для создания модульных отелей по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Четыре из них прошли в первый отбор, а не так давно на дополнительном отборе поддержано ещё 15 проектов Иркутской области. На мой взгляд, это значительный результат, и теперь важно, чтобы качественно отработали наши инвесторы.

Также в фокусе Агентства продвижение нашей территории. Прекрасно понимая, что гости сейчас едут на впечатления и вкусы, мы уже разработали концепцию гастрономического туризма Иркутской области и представили её на координационном совете по креативным индустриям. Рекомендации по доработке концепции отрабатываются сейчас на гастрономических фестивалях. Один из них – «На Алтынке», посвящённый локальной местной кухне, проходил в Иркутске в конце сентября. А второй – уже традиционный гастрофестиваль «Ешь. Люби. Байкал. Осень» продлится до 30 октября. На этом фестивале созданы условия для презентации гастрономического и туристического потенциала нашего региона, популяризации термина «Байкальская кухня». Эта тема продолжится на выставке Байкалтур и форуме «Время отдыхать на Байкале!», который в этом году будет в основном посвящён теме продвижения субъекта, в том числе, через гастрономию.

Кроме этого на форуме обязательно будут секции по реализации мероприятий на Байкале в зимнее и летнее время, несколько секций по событийному туризму, потому что событие так же важно и для гостей, и для продвижения территории. Кстати, в этом году Иркутск, как город, будет участвовать в большом событийном мероприятии – первом фестивале «Счастье чистой воды» – он пройдёт в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и продлится месяц.

Ещё один из фокусов – это детский туризм, потому что наш регион вошёл во всероссийский акселератор детского туризма «Классная страна», и на форуме будет присутствовать руководитель этой программы Анастасия Цыбулевская, а эксперты в это же время будут принимать наши маршруты для детей. Цель проекта – организовать как можно больше путешествий для ребят 5-9 классов внутри собственного региона.

Готовятся также концепции по круизному, событийному и экологическому туризму. Как подчеркнула Евгения Найдёнова, задача Агентства по туризму – сделать эти документы на очень качественном уровне, поскольку они должны иметь системную подоснову для дальнейшей реализации: план мероприятий, источники финансирования и сроки.

«Надо не оттягивать туристов с Байкала, а решать вопросы инфраструктуры и культуры отдыха»

Марина Григорьева, председатель комитета по туризму ТПП Восточной Сибири:

Комментируя вопрос нашего издания об особенностях летнего турсезона, Марина Григорьева отметила, что несмотря на полную загрузку всех отелей, в этом году произошли изменения в структуре туристического потока.

– В частности, стало гораздо больше неорганизованных туристов – так называемых палаточников, которые заполняют берега Байкала, оставляя после себя кучи мусора, многочисленные ямки для туалетов, а также нарушают тишину и спокойствие окружающей природы. В связи с этим остро встаёт вопрос культуры отдыха, и это как раз то направление, с которым надо серьёзно работать прямо сейчас.

Ещё одна особенность сезона-2023, и её отмечают все участники рынка, – значительный рост иногородних туристов, которые самостоятельно бронируют отели и практически не пользуются услугами туроператоров, рассчитывая на то, что здесь, на месте, они также смогут сами себе организовать и экскурсионную программу. При этом наиболее популярными направлениями турмаршрутов и у наших гостей, и у местных жителей остаются традиционные места отдыха на побережье Байкала и остров Ольхон. И это понятно, ведь Байкал – мощнейшая точка притяжения с особой энергетикой, которая способствует перезагрузке и физической, и моральной.

Кстати, Марина Григорьева не считает, что надо менять вектор туристических маршрутов, перенаправив их с берегов озера на другие территории Иркутской области, о чём уже не один год говорит часть экспертов.

– Вопрос не в оттягивании туристов с Байкала, а в возможностях другого отдыха. Иркутяне могут себе позволить несколько раз в год выехать на озеро, но нужно, чтобы они могли себе позволить поехать в другие места в Приангарье – не менее красивые и значимые – освободив в какие-то высокие сезоны место на побережье для жителей других российских регионов, которые тоже хотят побывать на Байкале.

И здесь встаёт вопрос инфраструктуры. В этом направлении сейчас ведётся большая работа и правительством Иркутской области, и Агентством по туризму, и на федеральном уровне, где разрабатываются программы субсидирования регионов именно на создание инфраструктуры. Конечно, это процесс не быстрый, по щелчку ничего не сделается, и за месяц ничего не сделается, но я думаю, в ближайшие три года мы должны увидеть, как инфраструктурные проекты улучшают ландшафты, снижая антропогенную нагрузку на них – не через снижение турпотока, а через создание дорог, санитарных зон, очистных сооружений, объектов утилизации отходов, плюс строительство некапитальных модульных отелей с качественным номерным фондом.

И тогда, убеждена Марина Григорьева, и наша территория будет смотреться по-другому, и сам туризм будет восприниматься как цивилизованная отрасль экономики, а не как нечто, что вредит природе.

– Как раз на форуме мы будем говорить о том, какие виды туризма у нас слабо развиты, в том числе, думаю, нам удастся хорошо и мощно прокачать гастротуризм. Мы привлекаем для этого федеральных экспертов, основателей гастрономических проектов в Красноярске: они поделятся своим опытом, расскажут, как работать с локальным продуктом, как продвигать территорию через гастрономию, как «выращивать» и сохранять кадры для индустрии гостеприимства – как для ресторанного бизнеса, так и отельного.

Программа форума в этом году складывается отличная от других лет, с учётом современных трендов туриндустрии. И это будет способствовать переменам и на уровне организации туризма, и на уровне понимания самих владельцев бизнеса, какой дрогой всё-таки правильней идти, – подытожила председатель комитета по туризму ТПП Восточной Сибири.

«Нашу проблематику можно выразить тремя словами – дорого, далеко и не всегда комфортно»

Павел Поляков, председатель Байкальской ассоциации рестораторов и отельеров:

В этом году россияне стали активнее путешествовать по стране, причём если в заграничных путешествиях наши соотечественники отдавали предпочтение системе «всё включено» и очень часто недооценивали самостоятельные путешествия, то на родине охотнее выбирают систему самостоятельных туров. Также ярко сейчас выражен тренд на оздоровление, то есть туристы стараются совместить отдых с лечебными программами, в том числе, у нас в области – в Иркутске и на Байкале. Такими наблюдениями по итогам летнего сезона с нашим изданием поделился Павел Поляков.

– При этом, в отличие от 2019 года, у нынешних туристов нет завышенных ожиданий от отдыха на Байкале: люди просто наслаждаются возможностью увидеть великое озеро и гораздо проще относятся к каким-то издержкам сервиса, потому что нашу проблематику можно выразить тремя словами – дорого, далеко и не всегда комфортно.

Тем не менее, несмотря на то, что Иркутская область и Байкал по итогам летнего сезона-2023 не вошли в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов, пожаловаться на нехватку гостей отельеры не могут. Уже понятно, что летний сезон был успешным, загрузка отелей – на 15-20% больше, чем в 2022 году. Поэтому мы довольны, и надеемся, что тенденция к увеличению турпотока продолжится, Байкал по-прежнему будет притягателен для туристов. Кроме того, будет пользоваться спросом и Иркутск, и над этим сейчас работают практически все субъекты индустрии гостеприимства. В любом случае, заметен рост сервиса, чувствуется интерес к отельному бизнесу со стороны инвесторов. Заметна также работа администрации города и Агентства по туризму по развитию туристической сферы.

Но проблемы в отрасли остаются, и самая основная среди них по-прежнему – кадровый голод. Павел Поляков делает акцент на том, что не хватает не только профессионалов своего дела, но и просто человеческих ресурсов. И проблему не решает даже повышение зарплаты. Кроме того, ситуацию в отрасли, в первую очередь, в ресторанном бизнесе усугубляет и рост цен.

– Сейчас всё очень быстро и сильно дорожает: продукты, алкоголь, и всё остальное, что связано с материальным производством. Плюс дорожает труд. Также подтягиваются арендаторы. То есть мы понимаем, что у нас по кругу идёт удорожание, и мы тоже вынуждены поднимать цены. И если потребитель готов платить за твой продукт новую цену – а он будет платить только тогда, когда твой формат ему интересен – то тут важна даже не выручка, а гостевой трафик: сохранится он при новых ценах, значит, и выручка будет больше, и получится найти новую точку равновесия. А если твой формат не выдерживает конкуренции в новых реалиях, то соответственно, ты вылетишь на обочину, потому что это – бизнес. Но пока я не могу сказать, что у нас закрывается много заведений общепита.

Правда, и каких-то значимых, знаковых открытий ресторанный рынок Иркутска давно не видел, констатирует Павел Поляков.

– Открытия, конечно, были, но, наверное, если сравнивать с заведениями Красноярска, которые у всех на слуху, мы им конкуренцию составить не можем. В первую очередь, потому что там в ресторанный бизнес были сделаны просто громадные инвестиции. Я же в этом вопросе склоняюсь к рыночным факторам, которые говорят, что если есть спрос, то рано или поздно появится и предложение. Но, по моему мнению, у нас нет такого спроса, как в Красноярске, да и публика там более обеспеченная. К тому же в Красноярске работают мощные команды, плюс молодая генерация ресторатов. Так что с точки зрения кулинарии, Иркутск ничем пока не удивляет.

Конечно, форум не решит все озвученные проблемы, для этого нужен матричный подход, считает Павел Поляков, но он создаёт положительное движение, хотя бы потому, что эти проблемы проговариваются – значит, их увидели. Поэтому он уверен, что проводить такие мероприятия нужно, поскольку они, кроме всего прочего, придают городу и региону элемент статусности. Да, это стоит денег, но их-то как раз на подобные события жалеть не стоит, уверен Павел Поляков.

«Туристу важна инфраструктура места пребывания»

Екатерина Макарова, руководитель отельного направления Ассоциации «Байкальская Виза»:

– Если подводить итоги за 9 месяцев 2023 года, то можно смело сказать, что год стал успешным для всей отрасли гостеприимства. Летом, например, в отелях Ассоциации «Байкальская виза» мы наблюдали 20-процентный рост потока гостей, – рассказала Екатерина Макарова.

Среди особенностей нынешнего сезона она отметила тренд на развитие внутреннего туризма: в этом направлении интерес проявил как сегмент B2C, так и кооперативные клиенты. Кроме того, по словам Екатерины Макаровой, изменился групповой туризм:

– Если раньше мы принимали потоки по 100 человек, и это были в основном зарубежные группы, то сейчас это в основном российские группы, при этом редко превышающие 20-30 человек. Однако загрузка отелей в Иркутске и на Байкале было существенно выше прогнозов. Это, конечно, не может не радовать.

Но, проблемы в туризме, безусловно, есть.

Во-первых, главный сдерживающий фактор развития туризма на Байкале, на мой взгляд, это цена авиабилетов. Сейчас перелёт Москва-Иркутск-Москва стоит порядка 25-30 тыс. руб. С такими ценами мы серьёзно проигрываем другим регионам, например, Карелии, Калининграду или Татарстану. Деловой гость или турист прежде чем отправиться на Байкал хорошо подумают и посчитают.

Во-вторых, проблему представляет отсутствие привлекательных турпродуктов в самом Иркутске. Что имеем сейчас: туристический поток есть, но этот поток практически не останавливается в Иркутске, а сразу едет на Байкал. Было бы здорово удержать туристов на 2-3 дня в столице Восточной Сибири. Это позволило бы увеличить загрузку городских отелей, ресторанов. Нам не хватает интересных экскурсий, исторических квестов с элементами театрализованных шоу, которые можно встретить в других городах России.

В-третьих, разместить на Байкале группу свыше 30-50 человек в одном отеле в одноместном варианте практически невозможно: нет там больших отелей даже уровня 4*. Максимальная загрузка круизных судов – 30-45 человек и это при двухместном размещении. А в деловом туризме приветствуется именно одноместное размещение. И здесь мы снова проигрываем другим регионам.

И в-четвёртых, у нас отсутствует инфраструктура. Любой инвестор прежде чем заходить в проект, всегда оценивает риски и окупаемость своих вложений. Если говорить про Байкал, то здесь помимо туристических потоков есть и другие важные моменты, сдерживающие активность инвесторов: нерешённые вопросы с землей, инфраструктурой – есть требования по централизованному водоснабжению, канализации, электроснабжению, утилизации отходов. Важно подходить к развитию комплексно. Не только привлекать инвесторов, но и формировать качественную инфраструктуру. Выйти из прекрасного отеля и наступить в лужу на разбитой просёлочной дороге – совсем не то, что ожидает платёжеспособный турист. Туристу важна инфраструктура места пребывания.

«Инвесторы ставят проекты на паузу из-за жесточайшего дефицита кадров»

Нина Романова, руководитель ресторанного направления Ассоциации «Байкальская Виза»:

2023 год стал весьма успешным и для ресторанов. Как прокомментировала Газете Дело Нина Романова, в связи с тем, что возможности выезда за рубеж для россиян оказались сильно ограничены – сократилась полётная программа, есть сложности с использованием банковских карт за границей и другие негативные факторы – иркутяне предпочли остаться дома.

– Это самым положительным образом сказалось на посещаемости заведений общепита. В частности, по итогам летнего сезона рестораны Ассоциации «Байкальская Виза» приняли 107499 гостей. Вырос средний чек. Люди чаще празднуют свадьбы, дни рождения, корпоративы. И этот тренд почувствовали абсолютно все игроки ресторанной индустрии в Иркутске.

Но для привлечения бОльшего потока гостей и развития гастрономического направления в Иркутске, конечно, необходим системный подход. Важно разработать единую гастрономическую концепцию, которая давала бы чёткое представление гостю из другого региона какие блюда он может попробовать исключительно в Иркутске и на Байкале. И это должен быть не только омуль. Чтобы не только на Байкал ехали, но и за новыми гастрономическими впечатлениями.

Развитие заведений с сибирской кухней действительно сложное направление. Поскольку подразумевает уникальность рецептуры, сложность в поиске качественного сырья, например, грибы или дичь нельзя просто купить у кого-то, необходимо найти проверенные, документально подтвержденные качественные продукты. Это всегда отталкивает рестораторов от идеи развивать кухню с локальным продуктом. Куда проще крутить ролы, например. Но будет спрос, бизнес и такие сложности преодолеет. Важен стабильный трафик туристов со спросом на локальный продукт.

Но самая главная проблема отрасли – это, безусловно, отсутствие квалифицированного персонала. Повар сегодня на вес золота. А официантов, способных обеспечить качественный сервис, в Иркутске практически нет. К сожалению, сегодня это очень сильно тормозит развитие гастрономического направления. У инвесторов есть классные идеи, интересные проекты по гастротуризму. Но они вынуждены ставить их на паузу, поскольку в регионе – жесточайший дефицит с кадрами.