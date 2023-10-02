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Банк "Приморье" сообщил о прекращении операций в армянских драмах

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27 сентября 2023

C 27 сентября 2023 года Банк «Приморье» прекратил проведение операций в армянских драмах. 

В связи с закрытием корреспондентского счета в ОАО «Юнибанк», Армения, прекращаются конверсионные операции по счетам, трансграничные переводы и переводы между счетами.

– Остатки на счетах в армянских драмах будут конвертированы в российские рубли в день обращения клиента по расчетному курсу ЦБ на день конвертации, – говорится в сообщении банка.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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