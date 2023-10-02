Как часто россияне делают ремонт и нужна ли для этого страховка

Как показал опрос, каждый четвёртый россиянин (24%) в последний раз делал ремонт от 2 до 5 лет назад. В промежуток от 5 до 10 лет занимались ремонтом 18%, более 10 лет назад — 22%. Год-два назад работы закончили 13% опрошенных, а для 11% со времени последнего ремонта прошло меньше года. И только 12% участников опроса никогда не ремонтировали своё жильё.

Большинство респондентов (58%) считают, что капитальный ремонт стоит делать раз в 6–10 лет или реже. 10% высказались за вариант «Каждые 4–5 лет», 5% — «Каждые 3 года». 27% уверены, что это необходимо лишь однажды.

А вот косметический ремонт россияне готовы делать чаще. О том, что обновлять внешний вид жилья важно раз в 4–5 лет, сообщили 37% респондентов. 32% процента опрошенных готовы к таким работам раз в 6–10 лет или реже, 19% — каждые 2–3 года, 7% респондентов — каждый год. Один раз — на всю жизнь — косметический ремонт делают 5% участников опроса.

Интересно и общее отношение россиян к ремонту. 30% считают, что ремонт — это всегда одни трудности. 47% он не приносит удовольствия, но и особых проблем не вызывает. А 23% респондентов любят самостоятельно ремонтировать квартиру.

Страховой полис на время ремонта оформили 10% опрошенных. Из них 67% уверены, что так надёжнее. 14% уже сталкивались с последствиями некачественного капитального ремонта. 11% купили страховку из-за хорошего предложения или акции от страховой компании, а 8% — по рекомендациям друзей или родственников.

Полина Цветкова, руководитель проекта сервис «Ремонт со СберУслугами»:

«Если позволяет занятость и средства, капитальный ремонт стоит делать каждые 15 лет, а освежать интерьер — каждые пять лет. Причём разные по типу помещения требуют ремонта с разной периодичностью. Наиболее подвержены износу кухня, санузел, ванная и коридор».

Александр Абрамов, исполнительный директор СберСтрахования:

«При капитальном ремонте замена инженерных коммуникаций – наиболее опасный этап. Прорывы труб водоснабжения, замыкания электросетей, протечки канализации вредят не только вашей квартире, но и зачастую имуществу соседей. Грамотным решением будет оформление страхового полиса, который покрывает риски гражданской ответственности при ремонте. Это позволит избежать незапланированных трат, нервов и потери времени. Кроме того, не даст испортить отношения с соседями из-за разбирательств в результате форс-мажора. За 8 месяцев 2023 года мы оформили более 830 тысяч полисов добровольного страхования недвижимости по всей стране. Для многих людей ремонт достаточно тревожный этап, поэтому защита квартиры – прекрасная инвестиция в собственное спокойствие на этот период».