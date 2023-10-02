Искусственный интеллект впервые принимает участие в фотоконкурсе

До 25 октября принимаются заявки на Национальный фотоконкурс Знание.Россия, где Сбер выступает партнёром. Принять участие в нём может любой гражданин РФ старше 14 лет совершенно бесплатно. Конкурс проводит Российское общество «Знание».

Впервые в национальном состязании учреждена специальная номинация «Коллаборация с искусственным интеллектом». В ней будут оцениваться фотоизображения современной России, дополненные или обработанные с помощью нейросети Сбера Kandinsky.

Kandinsky позволяет создавать высококачественные работы в более чем 20 разных стилях. Чтобы сделать свой шедевр, надо загрузить фотографию в нейросеть и написать для неё текстовое задание — промпт (как это эффективней сделать, можно узнать на сайте). Затем результат полученной генерации необходимо скачать и отправить на фотоконкурс Знание.Россия.

Максим Ерёменко, вице-президент, директор Департамента развития технологий искусственного интеллекта и машинного обучения Сбербанка:

«Любой человек с помощью Kandinsky может создать свой уникальный шедевр. Причём совершенно бесплатно. Удобная, эффективная и простая в использовании нейросеть расширяет границы творческих возможностей людей. Kandinsky умеет за несколько секунд создать качественные изображения по их текстовому описанию на русском или английском языках. Модель может смешивать несколько картинок, изменять их по описанию, генерировать изображения, похожие на заданное, дорисовывать части картинки и т. д. Искусственный интеллект всё глубже проникает в разные сферы нашей жизни. Уверен, сотрудничество Сбера с национальным фотоконкурсом покажет российским фотографам, на что способна нейросеть, и заинтересует творческую аудиторию новыми технологиями».

Максим Древаль, генеральный директор Общества «Знание»:

«Сегодня искусственный интеллект проникает практически во все сферы нашей жизни и позволяет выполнять задачи, которые ранее были под силу только человеку. Нейросети могут управлять предприятиями, проектировать дома, диагностировать заболевания. Внедрение технологий в России выходит на качественно новый уровень, потому что широкое использование технологий будущего способны обеспечить долгосрочную конкурентоспособность и технологический суверенитет государства. Поэтому важно учиться использовать их в самых разных сферах, нужно популяризировать такие технологии среди разных аудиторий. Фотоконкурс Российского общества «Знание» станет одной из площадок для популяризации использования новых технологий в креативной среде».

Подать заявку на участие можно на сайте конкурса. Экспертный совет отберёт 250 лучших работ. В категории «Коллаборация с искусственным интеллектом» оценка пройдет в сотрудничестве с партнёром номинации — Сбером.

На конкурс Знание.Россия приглашаются профессионалы и любители с фотоработами, сделанными на камеру фотоаппарата или смартфона. Заявки на участие принимаются по пяти основным номинациям: «Архитектура и урбанистика», «Люди», «Природа», «Искусство и спорт», «Наука и Технологии».

Фотоработы 65 победителей и лауреатов конкурса будут выставлены на ВДНХ и опубликованы в просветительском альбоме Российского Общества «Знание». Фотографы также примут участие в фотоэкспедиции. А победители в категории «Профессионалы» — ещё и персональную выставку на ведущих площадках страны. Участники конкурса также смогут пройти стажировку в обществе «Знание».

Награждение пройдёт на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ при участии партнёров проекта: Сбера, Министерства науки и высшего образования РФ, «Движения первых», Союза фотохудожников России, АНО «Национальные приоритеты».

Главная идея национального фотоконкурса Знание.Россия — показать богатство и разнообразие культурного наследия, природы, архитектуры, научных достижений и человеческого потенциала России в XXI веке.