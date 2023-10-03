ПСБ повысил ставки по накопительным счетам до 12,5% годовых

По накопительному счету «Про запас» максимальная доходность начисляется на сумму 10 млн рублей. Такой процент получают клиенты, которые последние три месяца не открывали накопительных счетов в ПСБ или суммарный остаток по всем их счетам не превышает 1 тысячи рублей. Базовая процентная ставка по счету «Про запас» составляет 7% годовых.

По накопительному счету «Акцент на процент» ставку 12,5% годовых получают клиенты, которые размещают на счете до 1 млн рублей, активно пользуются любой картой ПСБ и совершают покупки на сумму от 100 тысяч рублей ежемесячно. Такую же ставку получают участники премиальных программ при размещении на накопительном счете до 1,5 млн рублей и аналогичной сумме трат по карте. Базовая ставка по накопительному счету "Акцент на процент" составляет 7% годовых. К ней действует надбавка 2 п.п. — ее получают клиенты, которые ежемесячно совершают покупки по любой карте ПСБ на сумму от 5 тысяч рублей. Проценты начисляются на ежедневный фактический остаток по счету.

По накопительному счету «Безлимитный» клиент может получить максимальную доходность 10% годовых на минимальный остаток по счету от 5 тысяч рублей. Проценты по накопительному счету начисляются и выплачиваются ежемесячно.

Клиент может подключить сервис автопополнения «Купил – накопил» и «Пополнил – накопил». Услуга позволяет самостоятельно настроить перечисление определенной суммы от каждой покупки с карты на накопительный счет. Подключить сервис можно в мобильном приложении или интернет-банке, а также в любом отделении банка.

«Накопительный счет — оптимальное решение для гибкого управления личными финансами. Наши клиенты в дополнение к депозитам стали чаще открывать накопительные счета для перечисления пенсий, пособий и формирования сбережений на каждый день. А для многих банковская карта стала продуктом "два в одном" — клиент оплачивает ей покупки и использует для накопления сбережений. Учитывая потребности наших вкладчиков, мы улучшили условия по всей линейке накопительных счетов, сохранив привлекательный бонус для клиентов, которые активно расплачиваются картой ПСБ», — отметил Марат Муллагалиев, вице-президент, директор департамента разработки и развития продуктов розничного бизнеса ПСБ.