С начала года Россельхозбанк направил в молочную отрасль 55,8 млрд рублей

В 2023 году в молочной отрасли Россельхозбанк направил на финансирование производства, переработки и торговли 55,8 млрд р ублей, это на 5,5% лучше результата за аналогичный период предыдущего года. Об этом рассказал заместитель Председателя Правления РСХБ Денис Константинов на полях конференции «Молочный практикум» в Москве.

Из 55,8 млрд рублей 42,7 млрд рублей, то есть более ¾ средств РСХБ предоставил представителям молочной отрасли на льготных условиях.

«Особо отмечу рост кредитования в сегменте переработки – на 12%. Это хороший темп. Он свидетельствует о том, что развивает именно то направление, которое приносит молочникам повышенную рентабельность. Это говорит о качественном развитии всего сектора», – подчеркнул Денис Константинов.

Общий объем инвестиционного и оборотного кредитования, направленный РСХБ в агропромышленную отрасль с 2000 года, составляет 14,5 трлн рублей, добавил заместитель Председателя Правления РСХБ.

Денис Константинов также рассказал о ситуации в АПК в целом.

По его словам, «она отличается стабильностью и устойчивостью». Урожай зерновых и зернобобовых может составить около 130 млн тонн, что «обеспечивает прекрасные перспективы как для экспорта, так и для глубокой переработки продукции внутри страны», полагает Денис Константинов. При этом положительный вклад в индекс производства продукции сельского хозяйства, по его оценке, внесут производство масличных культур, сахарной свеклы, овощей и выпуск продукции животноводства.

«Российский АПК является глобально конкурентоспособным сектором. Наиболее сильные позиции Россия занимает на мировом рынке зерна, подсолнечного масла, растёт рынок мясопродукции. Приоритетными рынками для экспорта должны стать страны с развивающейся экономикой: Ближний и Средний Восток, Южная и Юго-Восточная Азия, Центральная Африка, а также страны Евразийского экономического союза», – считает Денис Константинов.

Параллельно в российском АПК происходит сокращение импорта технологий за счет роста локализации уровня производств и импортозамещения программного обеспечения в сфере биотехнологий, селекции и племенного дела, сельскохозяйственного машиностроения.