Солид Банк снизил комиссию за валютные платежи в юанях

Солид Банк с 01.10.2023 по 30.11.2023 вводит акционный тариф «Золотая Осень» для ЮЛ и ИП.

– Более 30 лет мы помогаем бизнесу: предлагаем комплексные решения, качество и безопасность, привлекательные условия.

Мы решили в очередной раз поддержать бизнес, и в акционном порядке снизили комиссию за валютные платежи в CNY для юридических лиц и ИП. Теперь комиссия за валютный платеж в CNY (китайский юань) следующая: 2500 руб. + 0,1 % от суммы / либо в рублях по курсу ЦБ, – говорится в сообщении банка.