Правительство Иркутской области планирует сотрудничать с Московским строительным университетом

Власти Иркутской области планирует заключить соглашение о сотрудничестве с Национальным исследовательским Московским государственным строительным университетом, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Фото пресс-службы правительства Иркутской области

«Правительство Иркутской области предлагает заключить соглашение с МГСУ, который имеет большие компетенции в области объектов культурного наследия. Наша задача, сделать так, чтобы все предпроектные, проектные работы были завершены, получены экспертные заключения, и мы спокойно начали вопрос подбора исполнителя, который будет реализовывать эти проекты», – сказал губернатор Игорь Кобзев.

Уже начата проработка списка объектов, для которых может быть разработана проектная документация. Предполагается, что специалисты вуза будут заниматься проектированием реставрационных работ, связанных с капитальным ремонтом и реконструкцией объектов культурного наследия, знаковых объектов и сооружений, расположенных на территории региона.

«Наш научно-технический комплекс имеет соответствующие компетенции и мы, соответственно, сделаем все возможное, если НИИ МГСУ будет отобран как исполнитель работ, чтобы выполнить их на самом высоком уровне, обеспечив высокие стандарты качества проведения изысканий, обследований и в части выбора проектных решений», – сказал ректор учреждения Павел Акимов.