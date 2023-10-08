Более 1500 сотрудников Сбера получили рекордные дивиденды по программе долгосрочной мотивации

Программа долгосрочной мотивации в Сбербанке существует с 2021 года, её цель — сохранять, стимулировать и развивать сотрудников, которые оказывают значимое влияние на результат стратегии. Компания помогает им формировать свой инвестиционный доход с использованием надёжного и доходного финансового инструмента.

В этом году доход участников мотивационной программы сложился из двух составляющих: роста стоимости акций Сбера и дивидендов. По итогам 2022 года размер дивидендов составил 25 руб. на каждую акцию, и это стало абсолютным рекордом за всю историю банка.

Участие в программе повышает личную результативность сотрудника и команды в целом. Это отражается на общих показателях бизнеса.

Наталья Дудина, старший вице-президент, руководитель блока «Люди и культура» Сбера:

«Успех Сбера складывается из историй успеха людей в нашей команде. Программа долгосрочной мотивации – это возможность сказать «Спасибо» тем, кто вносит значимый вклад в общий результат. Мы обязательно продолжим расширять круг участников программы, чтобы наши «звездочки» знали: компания видит и ценит их труд, экспертизу и вовлеченность. Потому что люди – это наша главная ценность».