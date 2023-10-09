Жители Сибири стали скептичнее относиться к цифровому рублю

Служба исследований hh.ru провела опрос среди соискателей из Сибирского федерального округа и выяснила, как они относятся к перспективе перехода на цифровой рубль.

На сегодняшний день лишь 9% трудоустроенных жителей Сибири получают всю заработную плату наличными (в целом по стране таких – 6%), еще 10% – частично наличными, частично на карту (в целом по стране – 11%). 81% получают всю сумму на банковскую карту (в целом по стране – 83%). По сравнению с прошлым годом доля тех, кто получает зарплату на карту выросла среди сибиряков на 5%, и произошло это за счет тех, кто раньше получал деньги частично на карту и частично наличными (по данной категории доля сократилась как раз на 5%).

При этом получать полную сумму заработной платы в цифровых рублях готовы 24% жителей Сибирского ФО (в целом по стране – только 15%), однако, за год число приверженцев цифрового рубля среди сибиряков немного сократилось (-2%). В целом по стране идея цифрового рубля как способа получения полной суммы зарплаты также переживает негативный тренд – доля таких респондентов снизилась до 15% в 2023.

Еще 40% работников Сибири однозначно не готовы переходить на расчеты в цифровых рублях (год назад таких было 32%), остальные 35% затруднились ответить (год назад – 38%).

Любопытно, что доля противников цифрового рубля наиболее высока среди представителей профессиональных сфер «Административный персонал» (64%) и «Финансы, бухгалтерия» (60%). Сторонников полного перевода зарплаты в новую форму рубля чаще всего можно встретить среди маркетологов (26%).

Противники перевода заработной платы в цифровые рубли чаще всего объясняют свою позицию тем, что не понимают, где и как ими рассчитываться (66%), не доверяют новым технологиям (47%) и опасаются мошенников (43%). Кроме того, 19% в принципе предпочитают наличные, а 15% опасаются комиссий.