Дальневосточный банк – в лидерах по кредитованию физических лиц

По состоянию на 1 сентября 2023 года Дальневосточный банк укрепил свои позиции в ТОП-55 крупнейших банков Российской Федерации по объему кредитов физлиц и улучшил занимаемую позицию в основном рейтинге по версии сервиса Brobank.ru. Выводы были сделаны аналитиками портала в результате анализа отчетности кредитных организаций. Во внимание были приняты остатки средств на счетах первого порядка без информации о просрочке.

«Наши программы кредитования рассчитаны на самую разную целевую аудиторию и обладают гибкими характеристиками, так что подобрать себе займ сможет любой клиент. Немаловажно, что, являясь региональным банком, мы обладаем максимально полной информацией относительно финансового состояния наших клиентов и их потребностей, поэтому наши продукты изначально создаются для того, чтобы максимально подходить людям и помогать решать их ключевые задачи», – подчеркнула Ирина Олесик, начальник управления розничного кредитования АО «Дальневосточный банк».

*Справка: Brobank.ru – бесплатный сервис подбора финансовых продуктов банков и кредитных компаний. Самый популярный сайт рунета в категории «Финансы» рейтинга «Рамблер/ТОП-100». Входит в ТОП-3 ресурсов по версии Mail.ru профильной категории «Банки». Поделиться новостью