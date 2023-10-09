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Солид Банк выпустил моментальную карту для использования за рубежом

Получить карту можно в день оформления.

Солид Банк продолжает свою работу над новыми услугами и сервисами для зарубежных поездок россиян. В рамках этой работы клиентам Солид Банка стал доступен выпуск моментальной карты для использования за границей – получение в день обращения в офис Солид Банка. Карта выдается в рамках пакета карт «Весь мир (Моментальная)».

– Карта работает по всему миру (кроме России), соответствует всем стандартам безопасной оплаты, в т.ч. с подтверждением одноразовым паролем. Для конвертации валюты в пакете предусмотрена карта Мир Солид Банка, – уточнили в банке. 

Карту можно использовать для: 

  • оплаты любимых иностранных сервисов;
  • оплаты покупок в зарубежных интернет - магазинах; 
  • оплаты покупок в офлайн магазинах за границей;
  • снятия наличных за границей. 

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– Пользователям пакета «Весь мир» доступны бесплатные: мобильные приложения, где можно управлять картами и счетами, push-уведомления об операциях по картам, также sms-оповещения.  Пополнение карты доступно в мобильном приложении Солид Банка - SolidPAY. Всю информационную и техническую поддержку пользователям карт оказывает Солид Банк, – сообщает банк. 

Пакет карт доступен к оформлению по всей сети банка в: Альметьевске, Благовещенске, Владивостоке, Екатеринбурге, Елизово, Ижевске, Иркутске, Казани, Москве, Петропавловске-Камчатском, Санкт-Петербурге, Северо-Курильске, Туле, Уфе, Хабаровске, Якутске.

Оставить заявку на консультацию можно здесь

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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