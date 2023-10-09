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«Цифра банк» расширяет линейку вкладов для клиентов Private Banking

Клиенты, обслуживающиеся в рамках пакета Private Banking, с 6 октября могут открыть вклад «Аукционный-Прайвет». 

Новый вклад дополнит уже существующую линейку вкладов, состоящую из «Специальный-Прайвет», «Эксклюзивный-Прайвет» и «Исключительный-Прайвет».

Срок размещения вклада «Аукционный-Прайвет» составляет 730 дней, минимальная сумма размещения – 3 млн рублей. Процентная ставка по вкладу составляет от 8,50% до 11,25% годовых в зависимости от срока размещения, выплата процентов осуществляется ежеквартальной с капитализацией.

С более подробной информацией по тарифам вклада «Аукционный-Прайвет» можно ознакомиться на сайте банка по ссылке

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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