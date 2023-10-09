Михаилу Мишустину представили новые сервисы экосистемы РСХБ «Своё»

Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов рассказал Председателю Правительства России Михаилу Мишустину 5 октября на ХХV Российской агропромышленной выставке «Золотая осень», что банк продолжает развитие цифровых технологий в интересах сельхозотрасли. Три года назад Михаилу Мишустину была презентована первая в мире цифровая экосистема для АПК «Своё», которую создал РСХБ. Сегодня количество пользователей экосистемы превышает 3 млн человек.

«Важно создавать сервисы, которые помогают фермерам на всех этапах производства. Необходимо грамотно соединять оффлайн и онлайн продукты и сервисы, чтобы на стыке находить новые возможности для развития АПК и сельских территорий», – отреагировал Михаил Мишустин.

К экосистеме добавились новые сервисы: «Я в Агро» - платформа для образования и поиска работы в сельском хозяйстве и смежных отраслях, «Своё Село» - платформа для индивидуального жилищного строительства в сельской местности, «Своё Жилье» - сервис для поиска, покупки и обустройства квартиры, «Своё За городом» - первый в России агрегатор сельского туризма и «Все Свое» - маркетплейс товаров для дома и отдыха на природе.

В экосистеме также продолжают работать крупнейший сельскохозяйственный маркетплейс России «Своё Фермерство» и ведущий в стране интернет-магазин фермерских продуктов «Своё Родное».

Кроме того, глава РСХБ рассказал премьер-министру, что за 9 месяцев 2023 года банк предоставил аграриям 1,2 трлн рублей и на конец года прогнозирует рост кредитного портфеля АПК на 5% больше, чем в прошлом году.

«Бизнес наших заемщиков развивается. Мы фиксируем высокий спрос на льготное кредитование. В период приостановки льготного финансирования АПК мы как опорный банк отрасли острее других чувствовали запрос бизнеса на его возобновление. Хочу поблагодарить Правительство за выделение дополнительных 55 млрд рублей на поддержку льготного кредитования. Принятое решение очень важно для агропромышленного комплекса», – сказал Борис Листов.

По словам Председателя Правления, инвестиционное кредитование идёт опережающими темпами. Банк вошел в 16 новых крупных проектов.

«Финансирование АПК осуществляется в основном за счет денег наших клиентов. В 10 рублях кредита сельхозпроизводителям – только 1 рубль государственный. 9 рублей – это средства граждан и бизнеса, которые хранятся в РСХБ», – отметил Борис Листов.