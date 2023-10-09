Ждать ли падения рубля на фоне увеличившихся геополитических рисков?

Российский рубль в пятницу закрылся выше 100 руб., хотя в течение сессии курс USD/RUB тестировал отметку 101,5, евро подскакивал к 107, юань был почти у 13,9.

– С психологической точки зрения уход доллара в трехзначную зону негативен, поскольку девальвационные настроения могут и дальше ухудшаться, а инфляционные ожидания — ускоряться. Поэтому нужно как можно быстрее возвращать американца в двузначную зону, а это уже из области госрегулирования нормативов, влияющих на приток и отток валюты, – считают эксперты БКС Мир инвестиций.

Ослабление рубля, считают аналитики, происходит на фоне явного дисбаланса спроса и предложения валют на рынке – импорт высокий, на уровнях до кризиса, значит спрос на валюту значительный. Экспорт сниженный, а возврат валюты в страну недостаточный, то есть предложение валюты на рынке низкое. Темп роста доходов бюджета ускорился, но этого пока не хватает, чтобы перекрыть возросшие за год госрасходы. Отток капитала на фоне послаблений с 2022 г. также играет против рубля. А жесткая политика ЦБ по ставке не может сразу сказаться на рынке — арбитражеров нет, а инерция кредитного рынка по-прежнему сильная, – поясняют эксперты.

Что касается увеличившихся геополитических рисков на Ближнем Востоке, что аналитики считают, что резкий взлет сырьевых фьючерсов может и не привести к аналогичному укреплению российской экспортозависимой валюты.

– Во-первых, риск-премия в Brent может сойти на нет, если обстановка в регионе стабилизируется. А во-вторых, корреляция сырья и рубля давно нарушена на фоне санкционных ограничений, ценовых барьеров, бюджетного правила. Хотя при такой цене барреля рубль в прошлом был бы куда дороже. И по нашим оценкам, фундаментальная стоимость рубля относительно доллара США видится скорее под 90, чем за 100, однако конъюнктура пока против этого, – резюмируют эксперты БКС.