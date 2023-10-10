Евгения Найдёнова: Интерес к Байкалу сохраняется

Турпоток в Иркутскую область летом 2023 года составил более 500 тысяч человек. Интерес к региону сохраняется. Какие направления находятся в фокусе правительства региона и какие темы будут обсуждать на форуме «Время отдыхать на Байкале!», Газете Дело рассказала руководитель Агентства по туризму Иркутской области Евгения Найдёнова.

Возвратность растёт

Как сообщила нашему изданию Евгения Найдёнова, турпоток в Иркутскую область летом 2023 года остался на уровне аналогичного периода 2022 года.

– Если говорить в цифрах, то летом в наш регион прибыло более 500 тысяч человек. В основном, это всё-таки внутренний туристический поток, причём из таких городов, как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, а также с Дальнего Востока – 370 тысяч путешественников. Тренд на интерес к Байкалу сохраняется, кроме того, из больших данных мы видим, что возвратность гостей тоже есть – люди хотят знакомиться и с летним Байкалом, и с зимним, поэтому приезжают к нам два раза в год.

Возобновился турпоток из Китая

Иностранные гости, в частности из Китая, тоже поехали на Байкал, но пока небольшими группами – из-за сложностей в реализации безвизового обмена, который начал действовать только с августа этого года.

– При этом отельеры отмечают, что сейчас из Поднебесной едут так называемые качественные, то есть организованные туристы: их немного, но это путешественники другого уровня, чем в допандемийный период.

Инфраструктурные проекты в приоритете

Говоря о направлениях деятельности, которые сейчас находятся в фокусе Агентства по туризму, Евгения Найдёнова в первую очередь остановилась на инфраструктурных проектах.

– Когда мы отмечаем, что поток туристов, которые хотят побывать на Байкале, растёт, нельзя забывать о создании качественной инфраструктуры для приёма гостей и снижения антропогенной нагрузки на экосистему озера. Ведь строя отели, которые располагаются на его берегах и имеют очистные сооружения, сбор отходов, их вывоз, мы значительно уменьшаем след человека.

Фокус на модульные отели

В этом году региональные власти сфокусированы на том, чтобы привлечь в Иркутскую область инвестиции на строительство модульных некапитальных средств размещения.

– Весной мы подавали 29 заявок на получение господдержки для создания модульных отелей по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства», – отмечает Евгения Найдёнова. – Четыре из них прошли в первый отбор, а не так давно на дополнительном отборе поддержано ещё 15 проектов Иркутской области. На мой взгляд, это значительный результат, и теперь важно, чтобы качественно отработали наши инвесторы.

… и продвижение территории

– Прекрасно понимая, что гости сейчас едут на впечатления и вкусы, мы уже разработали концепцию гастрономического туризма Иркутской области и представили её на координационном совете по креативным индустриям. Рекомендации по доработке концепции отрабатываются сейчас на гастрономических фестивалях. Один из них – «На Алтынке», посвящённый локальной местной кухне, проходил в Иркутске в конце сентября. А второй – уже традиционный гастрофестиваль «Ешь. Люби. Байкал. Осень» продлится до 30 октября. На этом фестивале созданы условия для презентации гастрономического и туристического потенциала нашего региона, популяризации термина «Байкальская кухня». Эта тема продолжится на выставке Байкалтур и форуме «Время отдыхать на Байкале!», который в этом году будет в основном посвящён теме продвижения субъекта, в том числе, через гастрономию.

Кроме этого на форуме обязательно будут секции по реализации мероприятий на Байкале в зимнее и летнее время, несколько секций по событийному туризму, потому что событие так же важно и для гостей, и для продвижения территории. Кстати, в этом году Иркутск, как город, будет участвовать в большом событийном мероприятии – первом фестивале «Счастье чистой воды» – он пройдёт в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и продлится месяц.

Ещё один из фокусов – это детский туризм, потому что наш регион вошёл во всероссийский акселератор детского туризма «Классная страна», и на форуме будет присутствовать руководитель этой программы Анастасия Цыбулевская, а эксперты в это же время будут принимать наши маршруты для детей. Цель проекта – организовать как можно больше путешествий для ребят 5-9 классов внутри собственного региона.

Готовятся также концепции по круизному, событийному и экологическому туризму. Как подчеркнула Евгения Найдёнова, задача Агентства по туризму – сделать эти документы на очень качественном уровне, поскольку они должны иметь системную подоснову для дальнейшей реализации: план мероприятий, источники финансирования и сроки.

С 12 по 14 октября в Сибэкспоцентре на площадке международной туристической выставки «БайкалТур» пройдёт форум «Время отдыхать на Байкале» – это крупнейшая бизнес-площадка для представителей туристической отрасли. Большой блок форума будет посвящен ресторанному бизнесу, состоятся мастер-классы бренд-шефов известных ресторанов России, а также конкурс среди иркутских шеф-поваров.