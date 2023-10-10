Ставки по краткосрочным вкладам выросли до 13–15%

Банки могут продлить действие высоких ставок, сообщили «Известиям» в сервисе «Финуслуги».

На фоне повышения ключевой ставки ЦБ до 13% условия по краткосрочным вкладам улучшили 16 из топ-20 банков. Средний уровень ставки по депозитам на три месяца сейчас составляет 11%, а на полгода – 10,8%. Доходность по ним выросла на 0,55 п.п. и 0,65 п.п. соответственно, сообщил «Известиям» в сервисе «Финуслуги». Там добавили: максимальная ставка по таким продуктам достигла 13–15%.

Средняя доходность по вкладам на год за тот же период увеличилась на 0,8 п.п., до 10,23%. Максимальная ставка по ним на этот момент составляет 13%, отметили в «Финуслугах».

В среднем рост доходности на 0,5 п.п. повышает объем открываемых депозитов примерно на 15%, сообщила директор розничных продуктов банка «ДОМ.РФ» Дарья Морозова. По ее словам, сейчас спрос может увеличиться еще сильнее, потому что в среднем доходность по депозитам от трех месяцев до года поднялась на 0,66 п.п.

Ранее эксперты рассказали Газете Дело о перспективах ключевой ставки. 15 сентября Банк России повысил ключевую ставку сразу на сто базисных пунктов – до 13% годовых. Решение регулятор сопроводил жесткой риторикой, не исключив дальнейшего повышения. Событие всколыхнуло весь рынок недвижимости: и тех, кто строит дома, и тех, кто покупает квартиры.