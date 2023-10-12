Власти планируют получить с налога на вклады 312 млрд рублей

Сборы коснутся всего 3% депозитов. Об этом сказано в материалах к проекту бюджета на 2024-2026 годы, с которыми ознакомились «Известия».

В 2024-м налог на проценты по вкладам принесет бюджету 101 млрд рублей. Такой прогноз содержится в материалах к федеральному бюджету на ближайшую трехлетку. В 2025-м власти рассчитывают получить от этой статьи 104 млрд, а в 2026-м – 107 млрд рублей.

В 2021 и 2022 годах правительство освободило вкладчиков от этого сбора из-за кризиса и санкций, но на этот год послабления не продлили. Поэтому россияне впервые должны будут заплатить налог на процентный доход по итогам 2023-го.

При его расчете учитывается не размер депозитов, а сумма дохода по всем вкладам и счетам. Следует умножить 1 млн рублей на максимальное значение ключевой ставки ЦБ за год, в котором клиент получил проценты. С дохода, превышающего эту сумму, человек и заплатит сбор. Ставка составит 13%.

Таким образом, если ЦБ не будет дальше поднимать ставку, то в 2023 году от налога будут освобождены доходы с процентов по вкладам до 130 тыс. рублей. Если же ключевую повысят, то и сумма необлагаемого налогом дохода тоже увеличится.

Банки продолжают повышать ставки по рублевым вкладам. Отправной точкой тенденции стало повышение ключевой ставки ЦБ на двух последних заседаниях подряд – в августе и сентябре – до текущего значения 13% годовых.

С августа рыночная доходность по депозитам выросла на 3-3,5 п.п. и достигла рекордного показателя с осени прошлого года. Несмотря на то, что максимально высокие ставки по-прежнему предлагаются по долгосрочным инструментам, сегодня россияне предпочитают вклады на три и шесть месяцев.

Об увеличении доходности всех сберегательных продуктов либо выборочно по флагманским депозитным продуктам объявили Альфа-Банк, Газпромбанк, Сбер, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, Ак барс Банк, Банк ДОМ.РФ, Уралсиб, Росбанк, банк Открытие, Хоум банк и другие игроки рынка.