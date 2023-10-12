ЦФА на недвижимость могут запустить на Мосбирже

Идею обсуждают с застройщиками, сообщил «Известиям» директор по цифровым активам платформы Сергей Харинов.

Инвесторы смогут купить ЦФА на жилье на площадке Мосбиржи. Там обсуждают со строительными компаниями возможность выпуска такого инструмента, рассказал Сергей Харинов.

По его словам, обращаться актив будет на площадке Мосбиржи, а выпуск планируется на Национальном расчетном депозитарии, который выполняет функции оператора информационной системы (ОИС).

Всего таких операторов сейчас 10, они включены в специальный реестр Банка России. Только через них разрешен выпуск и продажа ЦФА. Среди других ОИС числятся, например, «Сбербанк России», «Альфа-банк», «Атомайз», «Лайтхаус», «СПБ Биржа» и «Блокчейн Хаб».

В целом ЦФА – это аналог уже существующих финансовых инструментов, таких как акции или облигации, отметила аналитик ФГ «Финам» Наталия Пырьева. Однако разница в том, что они работают на основе блокчейна.

Ранее стало известно, что Санкт-Петербургская валютная биржа планирует сбор книги заявок по выпуску ЦФА. Как следует из презентации СПВБ, в которой говорится, что биржа собирается предоставлять операторам информационных систем (ОИС, осуществляют выпуск ЦФА) услуги букраннинга. Площадка планирует создать инструменты для сбора рыночных предложений по корпоративному финансированию в формате переговорных сделок на базе собственной инфраструктуры, после чего осуществить сделки привлечения в форме ЦФА.

Как пояснил глава дирекции по развитию и продажам цифровых финансовых инструментов СПВБ Вячеслав Благирев на форуме Cbonds «Корпоративное кредитование в России-2023», первая подобная сделка состоится уже в ноябре.