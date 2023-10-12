Зумеры в Иркутске больше откладывают на пенсию

Сбер выяснил, как копят и тратят иркутяне разных поколений.

Иркутские зумеры за восемь месяцев 2023 года удвоили сумму ежемесячного пополнения пенсионных копилок, хотя и продолжают много тратить на рестораны. Это выяснили СберНПФ и аналитики сервисов по управлению личными финансами Сбера (PFM, Personal Financial Management). В топе расходов у большинства остаются покупки в супермаркетах, а копят вдолгую чаще иксы.

Для россиян всех поколений самой популярной категорией трат остаются покупки в супермаркетах, показала статистика сервиса «Анализ финансов» в СберБанк Онлайн. В топ-3 расходов зумеров также вошли кафе/рестораны и онлайн-шопинг. У представителей старших поколений ― миллениалов, иксов и бумеров ― в топе оплата ЖКХ, связи и интернета, а также расходы, связанные с обслуживанием автомобиля.

Представители поколения X из Иркутска чаще других формируют долгосрочные сбережения, например, на пенсию. За январь — август 2023 года они оформили 39% индивидуальных пенсионных планов в СберНПФ. 34% договоров пришлось на миллениалов, 23% — на бумеров.

В январе — августе 2023 года иркутские зумеры ежемесячно направляли в свои пенсионные копилки по 2,9 тыс. рублей. Это вдвое выше аналогичного показателя за прошлый год. Миллениалы в среднем выделяют на эту цель 1,6 тыс. рублей в месяц, иксы — 2,6 тыс., бумеры — 2 тыс. Откладывать на жизнь после завершения карьеры в 2023 году зумеры обычно начинают за 37 лет до пенсии, миллениалы — за 24 года, иксы — за 10 лет.