Константин Зайцев: Майнеры Иркутской области постепенно выходят в «белую» зону

Так, в июле 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, объем легального майнинга увеличился на 26% – с 674 МВт до 850 МВт. Об этом сообщил председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев на «Российской энергетической неделе».

За последние годы в регионе четко сформировался новый тип потребления, который характеризуется как высокими темпами ввода центров обработки данных, в том числе располагаемых при объектах генерации и распределения, так и снижением доступности электрической мощности для реализации новых проектов.

По темпам прироста потребления электроэнергии по итогам 2022 года Иркутская область заняла второе место в Российской Федерации.

Выработка электроэнергии в энергосистеме региона в прошлом году составила 68,6 миллиарда киловатт часов, потребление – 64,4 млрд киловатт часов, чего не наблюдалось ранее за всю историю существования энергосистемы региона с 1944 года.

Глава регионального правительства подчеркнул, что в Иркутской области организована системная работа по выявлению потребителей с нарушением тарифного статуса, когда под видом коммунально-бытовых нужд работают дата-центры. Накопительный итог этой работы на сентябрь текущего года: всего в работе 6010 адресов «подозрительных» электроустановок физических лиц, по 1968 адресам факт майнинга подтвержден решением комиссии, таким потребителям выставлено более 347 млн кВт-ч для оплаты по тарифу «прочие» на сумму более 1,3 млрд рублей, 28% оплачено, остальное находится в досудебной и судебной работе.