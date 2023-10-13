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Минэнерго предлагает ввести для майнеров дифференцированный тариф на электроэнергию

Тариф могут увеличить в 2-5 раз.

Минэнерго предлагает повысить тарифы для майнеров криптовалюты в энергодефицитных районах. Он может быть введен уже с 2024 года, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление замглавы Минэнерго РФ Павла Сниккарса в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН).

– Мы думаем, от двух до пяти раз, или больше, увеличение должно мотивировать к перемещению майнеров в энергопрофицитные районы, – сказал Сниккарс, отвечая на вопрос, на сколько предлагается увеличить тариф. –Мы хотим сделать дифференцированный тариф для определенных категорий потребителей. То есть дифференцированность тарифа возможна, для этого мы акт правительства поменяем и эту возможность предусмотрим".

По мнению Павла Сниккарса, это создаёт «экономические стимулы, чтобы социально-экономическое развитие Бурятии, Забайкалья, Иркутской области не останавливалось до 2029 года, а также двигалось, в этом основной смысл. У нас нет задачи сделать плохо кому-то».

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Напомним, что по итогам прошлого года  Иркутская область оказалась в лидерах по темпам роста энергопотребления. За 2022 год оно составило рекордные 64,3 млрд кВт/ч, что на 8,6% выше уровня 2021 года. По приросту энергопотребления регион занял второе место в РФ. Власти региона не раз заявляли, что ресурсы исчерпаны и необходимо строительство новой генерации.

Председатель правительства Приангарья Константин Зайцев на «Российской энергетической неделе» заявил, что майнеры Иркутской области постепенно выходят в «белую» зону. Так, в июле 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, объем легального майнинга увеличился на 26% – с 674 МВт до 850 МВт.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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