Греф ожидает снижения курса доллара до 90 рублей

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что обязательная продажа валюты экспортерами вряд ли фундаментально повлияет на рубль. Об этом сообщает ТАСС.

– Это решение принято на полгода, после этого, я думаю, будет принято окончательное решение – еще на какой срок продлевать или не продлевать. Повлияет ли это на курс? Это уже повлияло, курс несколько укрепился, но фундаментально, я думаю, что это вряд ли повлияет на ситуацию, потому что фундаментально курс определяется рыночными факторами. В какой-то мере это увеличит еще наш профицит платежного баланса, но так или иначе ускорит возврат к фундаментальному курсу, – подчеркнул Греф.

Глава Сбербанка ожидает постепенную стабилизацию курса российской валюты на отметке 90 рублей за доллар.

– В целом мы ожидаем стабилизацию курса постепенную и снижение курса доллара на этом этапе где-то в районе 90 рублей за доллар. В дальнейшем, если параметры наших экспортных товаров останутся теми же, скорее всего, возможно еще некоторое укрепление. Нормальный сегодня фундаментальный курс – 85-90 рублей за доллар, – сказал он.

По мнению Грефа, не стоит ожидать заметного негативного влияния на инвестиционный климат в России от решения властей обязать экспортеров продавать валюту. "Повлияет ли это на инвестиционный климат? Мне так не кажется. В целом рынок остается открытым. Ты можешь продать и купить валюту, больших сложностей с этим, надеюсь, это не вызовет", – сказал он.

Напомним, что правительство ввело требования по обязательной репатриации валютной выручки для ограниченного круга компаний. Указ об этом подписан президентом. Документ требует от компаний зачислять на свои счета в уполномоченных банках (о порядке отбора уполномоченных банков ничего не известно) заработанную иностранную валюту и осуществлять ее обязательную продажу на внутреннем рынке. Особый режим вводится для 43 групп компаний.