АТБ переводит владельцев кредитных карт на обновленную систему лояльности

Азиатско-Тихоокеанский банк продолжает совершенствовать систему лояльности. Изменения предусмотрены как для новых кредитных карт, так и для ранее оформленных.

Самыми первыми обновления получат клиенты, которые оформят кредитную карту «Универсальная» или «Лайт» с 13 октября. Для них откроется доступ к личному кабинету «АТБ клуб» в мобильном приложении, где можно управлять баллами кэшбэка и получить детальную историю накопленных баллов от покупок по любым картам банка, подключенным к кабинету лояльности.

«Мы хотим, чтобы программа лояльности была прозрачной и понятной каждому клиенту. Переход на новые условия позволит владельцам карт следить за историей начислений, копить баллы кэшбэка и использовать их в удобное время через конвертацию в рубли по курсу 1 к 1», – пояснила Юлия Павлишина, руководитель управления потребительских кредитов и кредитных карт АТБ.

В ближайшее время по картам «Универсальная», «Лайт» и «180 дней без %», оформленным до 13 октября, также планируется перевод начисления баллов в «АТБ клуб», о чем банк сообщит дополнительно в новостях.

С 1 ноября переход на новую систему лояльности произойдет и для клиентов с кредитными картами по тарифным планам: «Ставка 19», «Мои правила», «Фреш», «Абсолютный ноль», «90 даром».

– Этим клиентам для активации программы лояльности и выбора категории повышенного кэшбэка необходимо зайти в мобильное приложение АТБ банк или старое приложение АТБ Мобайл, затем выбрать «АТБ Клуб» и установить категорию для кэшбэка в размере 7%: авто, дом и ремонт, семья, шоппинг, здоровье, красота и спорт, развлечение и отдых, – говорится в сообщении банка.

Замена категории доступна в течение месяца, а начисление баллов по категории будет выполняться со следующего. Таким образом для получения баллов и увеличенного кэшбэка за покупки в ноябре, нужно активировать программу лояльности «АТБ клуб» и установить выбранную категорию до 31 октября. Баллы можно обменять на рубли по курсу 1 к 1 и начислить их на любую карту банка, они действительны в течение 6 месяцев после их начисления.

Более детальная информация – на странице «Универсальной» карты, на странице программы лояльности «АТБ Клуб», в отделениях банка или по телефону 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).