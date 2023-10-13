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Банк Уралсиб улучшил линейку рублевых вкладов «Доход» и «Комфорт»

Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам «Комфорт» и ввел новый срок в линейке вкладов «Доход» в рублях – 121 день, с доходностью 11,77% – 12,80% годовых с учетом капитализации, в зависимости от пакета услуг и суммы вклада.

В целом по линейке вкладов доходность теперь составляет:

  • По вкладам вида «Доход» – 11,36 – 13,50% годовых с учетом капитализации, в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада. Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн – 1 тыс. рублей, в офисах банка – 100 тыс. рублей. Срок размещения вклада – 91, 121, 181, 367, 732 и 1100 дней.
  • По вкладам вида «Комфорт» – 10,59 – 11,57% годовых с учетом капитализации, также в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада. Минимальная сумма открытия вклада зависит от пакета услуг: для владельцев пакета Premium Light – 1 млн. рублей, Premium и Private – 2 млн. рублей. Срок размещения вклада – 91 и 181 день.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Реклама. Операционный офис "Иркутский" Филиала ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в г. Новосибирск. Банк УРАЛСИБ erid:LdtCKNp3c

/ Сибирское Информационное Агентство /
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