Дальневосточный банк прибавил в медиарейтинге российских банков

Компания «Медиалогия» опубликовала ТОП-50 российских банков по присутствию в медийном пространстве страны в августе 2023 года. Самое заметное перемещение в рейтинге – сразу на 11 мест – принадлежит Дальневосточному банку, индекс которого резко пошёл вверх после опубликования новости о повышении рейтинга кредитоспособности Банка рейтинговым агентством «Эксперт РА» до уровня ruBBB-. Также финансовому учреждению был установлен стабильный прогноз по рейтингу.

«В данный момент Дальневосточный банк занимает в Медиаиндексе 38 место, что является результатом нашей планомерной упорной работы. Мы непрерывно наращиваем своё присутствие в средствах массовой информации и социальных медиа в первую очередь в интересах своих клиентов и партнёров, которые максимально заинтересованы в нашей информационной открытости», - прокомментировал Георгий Бибаев, начальник управления маркетинга АО «Дальневосточный банк».

Справка: Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая на данный момент включает в себя более 86 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги. Период исследования: 1 – 31 августа 2023 года. Данные для рейтинга рассчитаны 07.09.2023. В рейтинге участвовали банки, работающие на территории РФ.