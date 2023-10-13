Клиенты Альфа-Банка сами управляют скидкой на факторинг

У компаний малого и среднего бизнеса есть возможность получить финансирование контрактов с отсрочкой платежа со скидкой до 1% годовых.

Покупателями могут быть компании и предприниматели. Больше покупателей – больше скидка. Размер скидки зависит от количества покупателей, которым клиент поставляет товар с отсрочкой. Акция доступна как для новых клиентов, так и тех, кто не получал факторинговое финансирование в Альфа-Банке в течение последних 4 месяцев.

В рамках финансирования дебиторской задолженности не потребуется залог, а банк выплатит до 100% от суммы поставки товара или оказанных услуг. По мере погашения задолженности лимит финансирования возобновляется, дополнительное согласование для получения денег не требуется.

«Мы лучший банк для бизнеса и знаем, как клиентам важно своевременно получать выручку от продаж. Сейчас мы даём возможность предпринимателям оценить преимущества факторинга и сэкономить на ставке. Клиент получит деньги на выгодных условиях и имеет возможность эффективно развивать свой бизнес», – рассказал Павел Шишов, управляющий директор по факторингу Альфа-Банка.

Договор можно заключить до 30 ноября 2023 года, а скидка будет действовать до 29 февраля 2024 года. Подробнее об условиях акции – на сайте Альфа-Банка.