ПСБ: только 17% россиян за последний год имели опыт инвестирования

Только 17% россиян имеют опыт инвестирования за последние 12 месяцев. Такие результаты были получены в ходе исследования Индекса сберегательно-инвестиционной активности россиян (ИСИАР), проводимого ПСБ совместно с НИФИ Минфина России и Аналитическим центром НАФИ.

За последний год 30% россиян, из тех, что инвестировали, покупали акции, 27% вкладывали деньги в иностранную валюту, 19% в золото и драгметаллы, 17% делали вложения в недвижимость с целью получения от нее прибыли, по 6% от общего числа инвестировавших покупали государственные облигации, а также антиквариат и предметы искусства. Респонденты делали вложения в паевые, биржевые и негосударственные пенсионные фонды, таких было 5%. При этом практически невостребованными остались такие инструменты, как покупка корпоративных облигаций и передача капитала в доверительное управление.

Среди самых популярных причин, которые побудили граждан к инвестициям, стало желание получить дополнительный доход - таких было 30% от общего числа инвестировавших. Наличие свободных денег отметили 17% респондентов, 8% заявили о том, что им было интересно попробовать себя в инвестициях и 5% откликнулись на рекламу или предложение финансовой организации.

Однако практический опыт инвестиций значительно отличается от уровня общей осведомленности граждан о возможностях приумножить свой капитал.

Самый известный для россиян инструмент инвестирования – это акции. О них знают 66% жителей России. Также более половины россиян осведомлены о возможности получения прибыли от приобретения недвижимости с инвестиционной целью, таких 62%, о покупке золота и драгоценных металлов знают 56% респондентов, а 53% осведомлены о возможности покупке иностранной валюты с целью продажи при выгодном курсе.

Наименьший уровень осведомленности жители нашей страны демонстрируют в отношении корпоративных облигаций, только 27% отметили этот способ инвестирования, и передачи капитала в доверительное управление, исследование показало, что таких 21% от общего числа опрошенных.

Каждый десятый россиянин говорит, что не знает ни одного вида инвестиций.

"Мы видим большой разрыв между числом осведомленных об инвестициях и теми, кто ими пользуется. Для того, чтобы сократить этот разрыв и перевести знатоков в статус новых инвесторов, необходимы обучающие и стимулирующие инвестиционную активность россиян меры. Например, потребуются программы просвещения, адаптированные под разные целевые группы, запуск просветительских и информационных кампаний. Необходимо стимулировать россиян к переходу от сбережений к инвестициям как материальными, так и нематериальными способами. Отдельную роль в этом могут сыграть государственные программы поддержки", - прокомментировала результаты исследования Вера Подгузова, старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ.

ПСБ, начиная с текущего года, проводит на регулярной основе замеры Индекса сберегательной и инвестиционной активности россиян. Целью Индекса является определение уровня вовлеченности населения в сферу сбережений и инвестиций, а также степень их готовности инвестировать в будущем. В исследовании приняли участие 1 600 респондентов в возрасте от 18 лет.