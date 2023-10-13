Новости

Реалист Банк вошел в ТОП-35 рейтинга Ассоциации факторинговых компаний

По предварительному рейтингу АФК Реалист Банк поднялся на 6 позиций по объёму портфеля.

На конец II квартала Первая факторинговая компания, которая находится под полным управлением Реалист Банка, заняла 31 место в рейтинге АФК. Сумма портфеля тогда составляла 0.3 млрд рублей.

На конец III квартала факторинговый портфель Реалист Банка составил уже более 1 млрд рублей, поднявшись на 25 место в новом рейтинге АФК.

Такой рост оказался возможным благодаря посту портфеля, который на 1 октября, год к году, вырос на 48.3% и составил более 1,7 трлн рублей.

Реклама. АО "РЕАЛИСТ БАНК". РЕАЛИСТ БАНК erid:LdtCKauXx

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

#БРИФ #BRIF Байкальский риск-форум
Не фонтанами едиными. Как компании развивают территории
«Репутационные риски – это не просто снижение доверия, это реальные финансовые потери» (видео)
«Шок в экономике – это хорошо». Какие перспективы для малого бизнеса открыл кризис, обсудили на БРИФ’23
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес