Реалист Банк вошел в ТОП-35 рейтинга Ассоциации факторинговых компаний

По предварительному рейтингу АФК Реалист Банк поднялся на 6 позиций по объёму портфеля.

На конец II квартала Первая факторинговая компания, которая находится под полным управлением Реалист Банка, заняла 31 место в рейтинге АФК. Сумма портфеля тогда составляла 0.3 млрд рублей.

На конец III квартала факторинговый портфель Реалист Банка составил уже более 1 млрд рублей, поднявшись на 25 место в новом рейтинге АФК.

Такой рост оказался возможным благодаря посту портфеля, который на 1 октября, год к году, вырос на 48.3% и составил более 1,7 трлн рублей.