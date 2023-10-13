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Реалист Банк запустил вклад «Универсальный» в доходностью до 11,25% годовых

С 9 октября 2023 года Реалист Банка запускает вклад «Универсальный» с плавающей доходностью в течение срока. Срок вклада – 1095 дней.

Начисление процентов в каждом процентном периоде производится в следующем порядке: с 1 по 181 день доходность составит 11% годовых, с 182 по 367 день доходность составит 11,25% годовых, с 368 по 734 день доходность составит 7,5% годовых, а с 735 по 1095 день доходность составит 7% годовых.

Сумма размещения от 50 тысяч рублей. Пополнение и снятие вклада не предусмотрено. Выплата процентов осуществляется ежемесячно на текущий счет.

При досрочном расторжении договора выплаченные проценты за каждый полный календарный месяц не пересчитываются и не удерживаются.

Проценты за неполный календарный месяц (месяц, в котором вклад досрочно расторгается) начисляются по ставке "До востребования".

Подробнее с тарифами и условиями вклада можно ознакомиться на сайте.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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