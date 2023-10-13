Солид Банк: как бесплатно проверить свою кредитную историю?

–Проверять свою кредитную историю мы рекомендуем как минимум 2 раза в год, тем кто является регулярным заемщиком, чаще. Также разумно это сделать, если вы планируете взять кредит (особенно крупный) или, если получаете отказы банков в выдаче кредитов один за другим, – говорит в сообщении Солид Банка.

Получить свою кредитную историю можно в бюро кредитных историй (БКИ). Сейчас в России их 6.

Узнать, в каком именно хранится ваша кредитная история можно через портал «Госуслуги»:

1. Войдите в свой профиль на «Госуслуги».

2. Зайдите в раздел «Услуги» - «Справки Выписки» - «Сведения о бюро кредитных историй», нажмите кнопку «Начать».

3. Проверьте корректность данных, которые автоматически заполняются из сведений в вашем личном кабинете.

4. Отправьте запрос.

5. Ответ придет в течение дня в личный профиль на «Госуслугах» или на электронную почту.

6. Откройте полученный документ, выберите любое БКИ из списка и перейдите на его сайт. История может храниться как в одном бюро, так и в нескольких сразу. Вы имеете право 2 раза в год бесплатно получать информацию в каждом из них (1 раз - в электронном формате, 2 раз - на бумажном носителе).

7. Авторизоваться на сайте бюро можно с помощью профиля на «Госуслугах».

8. После авторизации запросите свою кредитную историю.

9. Ожидайте ответ, обычно справка из БКИ также поступает в течение дня.

Ваша кредитная история (КИ) - это основная характеристика вашей платежеспособности для банка. Перед подачей заявки на кредит или ипотеку заранее проверяйте КИ, чтобы оценить свои шансы и кредитный рейтинг.

Также по этим данным можно отслеживать, стали ли жертвой мошенников, совпадают ли данные в отчете с действительностью.