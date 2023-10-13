Краткосрочный вклад «Первый» банка «Открытие» признан одним из самых выгодных на рынке

Депозит «Первый» банка «Открытие» сроком на 91 день вошел в топ-3 рейтинга лучших краткосрочных вкладов в октябре 2023 года по версии финансового маркетплейса «Выберу.ру».

Аналитики «Выберу.ру» проанализировали краткосрочные вклады 50 крупнейших банков по активам, предлагающих самые привлекательные условия для сбережений, и выбрали 20 наиболее выгодных вариантов. Учитывались величина процентной ставки, минимальная сумма и срок, возможность капитализации процентов, порядок пополнения или расходования средств, условия досрочного расторжения договора или пролонгации депозита, а также значимость банка на рынке.

По всем этим параметрам вклад «Первый» банка «Открытие» вошел в тройку лучших на рынке. «Первый» сроком на 91 день предлагает ставку 12% годовых для новых сберегателей, а также для действующих клиентов, при условии размещения на вкладе «новых»* денег. Минимальная сумма депозита 50 тысяч, максимальная — 3 млн рублей.

Вклад «Первый» можно открыть как в офисе банка, так и удаленно — в интернет-банке и мобильном приложении «Открытия». Более подробно ознакомиться с условиями по счету можно на сайте банка.

* «Новые» деньги — сумма, превышающая остаток на накопительных счетах и вкладах в любой из последних 90 дней до дня открытия вклада