Тысячи волонтёров Сбера соберут макулатуру в рамках экочелленджа «БумБатл»

Тысячи сотрудников и клиентов Сбера подключатся к четвёртому сезону всероссийской экологической акции «БумБатл», ключевая цель которой — сокращение потребления бумаги, организация системы её переработки и формирование экологической культуры. Сбербанк традиционно выступает партнёром «БумБатла», проходящего в поддержку национального проекта «Экология».

Принять участие в экологическом челлендже можно как самостоятельно, так и в составе команды. Коллективные заявки принимаются с 10 октября по 2 ноября, побороться за первенство в индивидуальном зачёте можно с 10 октября по 15 ноября.

Сбер в ходе акции проведёт экоуроки и лекции по раздельному сбору отходов, а также расскажет о переработке и лайфхаках экономного использования бумаги дома и в офисе на платформе по полезным привычкам и волонтёрству «Сберегаем вместе».

Татьяна Завьялова, старший вице-президент по ESG Сбербанка:

«Сбер второй сезон подряд выступает партнёром этой масштабной экологической инициативы. К челленджу "БумБатл" в этом сезоне вновь присоединятся тысячи волонтёров и клиентов банка на всей территории нашего присутствия. Это станет ещё одним нашим вкладом в сохранение природы и формирование культуры ответственного потребления. Сбер поддерживает переход на экономику замкнутого цикла и в своей повседневной деятельности. В прошлом году мы сдали почти 2000 тонн макулатуры, а благодаря внедрению электронного документооборота и оцифровке бизнес-процессов нам удалось сократить потребление бумаги на 59% — вот наглядный эквивалент внедрения ESG-принципов».

София Малявина, генеральный директор АНО «Национальные приоритеты»:

«Акция "БумБатл" традиционно проводится в поддержку нацпроекта "Экология". Присоединиться к проекту может каждый — как самостоятельно, так и в составе организаций. Помощь в сборе и переработке макулатуры проекту окажут представители ключевого регионального оператора. Как и в прошлом году, мы рады увидеть в числе участников представителей и волонтёров Сбера, заинтересованных в сохранении природных ресурсов».

Чтобы принять участие в «БумБатле», можно также зарегистрироваться на сайте бумбатл.рф, выбрать на интерактивной карте удобный пункт приёма и отнести сырьё туда. По итогам акции будут определены лидеры по объёмам сданной макулатуры среди компаний и в индивидуальном зачёте. Также будут объявлены самые результативные регионы страны. Всех участников акции ждут подарки.

Масштабный экологический проект по сбору макулатуры организован АНО «Национальные приоритеты» совместно с Всероссийским экологическим общественным движением «Экосистема» при участии Минприроды, Минпросвещения, Минобрнауки, Минкультуры и Минспорта России.