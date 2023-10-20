Александр Откидач: «Ребята, посмотрите на село! Cело готово!»

«Ключевые вызовы туристической отрасли известны – инфраструктура и кадры. А основная проблема в том, что надо всё менять в моменте», – заявил на форуме «Время отдыхать на Байкале» предприниматель, руководитель проекта «Турдесант» Александр Откидач.

– Турист едет каждый день, и в моменте сложно всё перестроить, снести незаконный объект, если в нём живут сотни туристов, купивших путёвки у туроператоров. Эта длинная цепочка и основная головная боль.

А еще Александра беспокоит, что, пока решаются глобальные проблемы туротрасли, на все остальные смотрят по остаточному принципу.

– Все говорят: «Посмотрим потом». А это «потом» надо решать прямо сейчас. У нас есть территория, на которой можно всё правильно построить. И это не байкальские территории. Это сельские территории. У нас 33 района в Иркутской области, в которых есть что посмотреть, есть люди, которые тебя накормят, примут. Я говорю: «Ребята, посмотрите на село! Cело готово!» А мне отвечают: «Ну, там всё незаконно». Так разработайте закон! Сейчас это моя основная головная боль – развитие туризма на селе, – подчеркнул Александр Откидач.

Международный туристический бизнес-форум «Время отдыхать на Байкале!» организован Агентством по туризму Иркутской области, «Торгово-промышленной палатой Восточной Сибири» и Центром «Мой бизнес» при поддержке правительства региона. В этом году организаторы форума уделили большое внимание развитию в Иркутской области гастрономического туризма как одному из вариантов продвижения региона на российском туристическом рынке. Гостями форума стали федеральные эксперты из Москвы, представляющие ресторанный бизнес Москвы, а также основатели известных ресторанных брендов из Красноярска, Ярославля, Владивостока, Астаны. Они поделились с иркутскими коллегами своим опытом создания высокой кухни из локальных продуктов, которая привлекает в их города путешественников со всей России.