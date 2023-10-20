Анатолий Казакевич: «Событий много, но нужен федеральный масштаб»

«Событийных мероприятий в Иркутской области много, но большинство из них либо муниципального, либо регионального масштаба. Они интересны жителям региона, а нам не хватает событий федерального уровня. Когда люди из других городов целенаправленно покупают авиабилет и прилетают в Иркутск на это мероприятие», – заявил на форуме «Время отдыхать на Байкале» посол гостеприимства, предприниматель с 15-летним стажем в туристической сфере Анатолий Казакевич.
Он отметил, что в Листвянке раньше работало прекрасное мероприятие «Хрустальная нерпа», сейчас на Ольхоне – конкурс ледовых скульптур Olkhon Ice Fest.
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«На такого масштаба события международного уровня люди действительно приезжают из Москвы, из других городов. Важное условие – мероприятия должны проходить регулярно. Наша задача в отрасли – договориться с партнёрами, скоординироваться, найти формы кооперации, чтобы это была не просто общая идея, а конкретное объединение людей, которые смогли бы вместе создавать большое мероприятие, интересное на всю страну».