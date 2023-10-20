Анатолий Казакевич: «Событий много, но нужен федеральный масштаб»

«Событийных мероприятий в Иркутской области много, но большинство из них либо муниципального, либо регионального масштаба. Они интересны жителям региона, а нам не хватает событий федерального уровня. Когда люди из других городов целенаправленно покупают авиабилет и прилетают в Иркутск на это мероприятие», – заявил на форуме «Время отдыхать на Байкале» посол гостеприимства, предприниматель с 15-летним стажем в туристической сфере Анатолий Казакевич.

Он отметил, что в Листвянке раньше работало прекрасное мероприятие «Хрустальная нерпа», сейчас на Ольхоне – конкурс ледовых скульптур Olkhon Ice Fest.

«На такого масштаба события международного уровня люди действительно приезжают из Москвы, из других городов. Важное условие – мероприятия должны проходить регулярно. Наша задача в отрасли – договориться с партнёрами, скоординироваться, найти формы кооперации, чтобы это была не просто общая идея, а конкретное объединение людей, которые смогли бы вместе создавать большое мероприятие, интересное на всю страну».

Международный туристический бизнес-форум «Время отдыхать на Байкале!» организован Агентством по туризму Иркутской области, «Торгово-промышленной палатой Восточной Сибири» и Центром «Мой бизнес» при поддержке правительства региона. В этом году организаторы форума уделили большое внимание развитию в Иркутской области гастрономического туризма как одному из вариантов продвижения региона на российском туристическом рынке. Гостями форума стали федеральные эксперты из Москвы, представляющие ресторанный бизнес Москвы, а также основатели известных ресторанных брендов из Красноярска, Ярославля, Владивостока, Астаны. Они поделились с иркутскими коллегами своим опытом создания высокой кухни из локальных продуктов, которая привлекает в их города путешественников со всей России.