Гостиницы, турпродукт и кадры. Евгения Найдёнова – о ключевых задачах отрасли

Иркутская область решает три ключевые задачи, которые определены национальным проектом «Туризм и индустрия гостеприимства». «Это создание номерного фонда, формирование привлекательного туристического продукта и кадры, потому что без кадров невозможно решить две предыдущие», – сообщила на форуме «Время отдыхать на Байкале!» руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найдёнова.

Кластеры позволяют строить качественную инфраструктуру

По словам Евгении, взыскательный турист хочет размещаться в современном номерном фонде, поэтому в регионе ведётся строительство новой качественной инфраструктуры.

Реализуются два масштабных проекта – особая экономическая зона «Ворота Байкала» в Байкальске и совместный с Туризм.РФ проект «Байкальская слобода» в Тальцах.

– По проекту в Тальцах уже представлен мастер-план. Там будет создан круглогодичный курорт с хорошим номерным фондом, аквапарком, яхтенной мариной, чтобы гости и жители региона смогли приехать на территорию и провести там тур выходного дня.

Евгения Найдёнова подчеркивает, что «парковых зон не хватает даже в самом Иркутске, а через кластерное развитие как раз и происходит формирование той правильной качественной инфраструктуры, которой не хватает региону».

Круизный, детский, гастрономический

Работает агентство и над созданием туристического продукта.

– Турист приезжает не просто побывать в номерном фонде. Мы прекрасно понимаем, что он едет либо на яркое событие, либо на уникальный природный маршрут. Сейчас решаем проблему причальных сооружений и работаем над формированием круизного продукта. Со стороны туристов есть большой запрос на водные маршруты, это тренд. Отрабатывается и вопрос малой авиации. Есть территории, до которых туристу сегодня не очень удобно добираться, – подчеркнула Евгения Найдёнова.

Говоря о важности развития детского туризма, эксперт отметила, что «это наше будущее, та благодатная публика, которая будет расти и понимать, какой у нас прекрасный регион, заряжаться этим и оставаться здесь жить и работать».

Евгения Найдёнова поделилась, что приходится одновременно решать целый комплекс задач. В том числе и важный кадровый вопрос.

– Уже сформирована рабочая группа, которая формирует повестку на форуме. Гастрономический туризм – одно из направлений, которое мы прокачиваем на этой площадке. Заодно обсуждаем, как работать с кадрами, как мотивировать персонал, чтобы они оставались в отрасли и дальше работали здесь.

Международный туристический бизнес-форум «Время отдыхать на Байкале!» организован Агентством по туризму Иркутской области, «Торгово-промышленной палатой Восточной Сибири» и Центром «Мой бизнес» при поддержке правительства региона. В этом году организаторы форума уделили большое внимание развитию в Иркутской области гастрономического туризма как одному из вариантов продвижения региона на российском туристическом рынке. Гостями форума стали федеральные эксперты из Москвы, представляющие ресторанный бизнес Москвы, а также основатели известных ресторанных брендов из Красноярска, Ярославля, Владивостока, Астаны. Они поделились с иркутскими коллегами своим опытом создания высокой кухни из локальных продуктов, которая привлекает в их города путешественников со всей России.