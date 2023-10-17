Марина Григорьева, ТПП: «Надо гнаться не за турпотоком, а за впечатлением, которое мы оставляем у туриста»

Событийный, оздоровительный, гастрономический, промышленный, деловой – на форуме «Время отдыхать на Байкале!» обсудили разные виды туризма и наиболее актуальные тренды. Как они влияют на развитие территории и турпоток? Какие проблемы отрасли требуют первоочередного решения? На эти и другие вопросы ответила председатель комитета по туризму ТПП Восточной Сибири Марина Григорьева.

«Динамику отрасли невозможно не заметить»

Эксперт ТПП признала, что критика туристической отрасли всегда присутствует. Но жители скорее «критикуют не столько отрасль, сколько личные возможности отдыха на Байкале». В целом, она подчеркивает: отрасль в Иркутской области развивается.

– Возможно, не так быстро, как в других регионах. Но здесь без региональной поддержки, без государственной программы, которая могла бы субсидировать субъекты предпринимательства и стимулировать людей выходить из серой зоны – особенно это касается множества гостевых домов – не обойтись. Не секрет, что у нас туризм развивается в основном на сельских территориях. И здесь нужно посмотреть в сторону не только Байкала, но и других муниципальных образований, где для жителей нашего региона было бы отдыхать не менее интересно, чем на самом Байкале. В общем и целом, я хочу отметить, что отрасль развивается достаточно динамично. Cо стороны правительства региона уделяется немало внимания вопросам отрасли, в первую очередь, инфраструктурным проектам. Они есть, и это невозможно отрицать.

«Критерии отбора становятся более качественными»

Отдельно Марина Григорьева коснулась темы строительства модульных отелей. Благодаря федеральной программе первые модули этим летом появились на Байкале. В 2023 году Иркутская область на их строительство получила 135 млн рублей, в 2024 получит еще 220 млн рублей.

– На первом этапе был получен определённый опыт и субъектами предпринимательства, и органами власти, – говорит Марина Григорьева. – Не только в нашем регионе, но и в стране. Сейчас стартовали второй и третий этапы по строительству модульных отелей. Отмечу более качественную проработку критериев. Теперь идёт привязка не только к количеству созданного номерного фонда, но и – что мне особенно нравится – к инфраструктуре. Должны быть досуговые места, ухоженная территория, природосберегающие мероприятия, точки общественного питания и т.д.

«Событийки много не бывает»

Прокомментировала эксперт ТПП и тему событийного туризма в регионе.

– Cобытийка – это одна из составляющих индустрии впечатлений, а туризм продаёт впечатления. Cобытийки никогда не будет много, её никогда не будет хватать. Она всегда будет пользоваться спросом как у туриста, так и у местного жителя и предпринимателя. Сколько её должно быть? Мы никогда с вами не узнаем, – философски заметила Марина Григорьева.

Она подчеркнула, что в Иркутской области уже сейчас есть мероприятия и объекты, на которые едут издалека – это Olchon Ice Fest, мероприятия Зимниады, специализированные рестораны и лагеря, которые устанавливают на льду Байкала. Событийный туризм надо развивать, уверена эксперт, хотя вопросы остаются.

– На одной из секций форума была живая дискуссия с надзорными органами. Как это делать правильно? Без ущерба для природы, без ущерба для льда Байкала?

Календарь Зимниады очень большой. Я призываю посмотреть сайт – там множество интереснейших мероприятий, которые вы можете посетить уже в ближайший сезон.

«Инфраструктура должна быть на шаг впереди»

Марина Григорьева добавила, что событийка, безусловно, не только развивает саму территорию, но и увеличивает турпотоки.

– Но, как грамотно отметил один из федеральных экспертов, и я поддерживаю эту точку зрения, нужно гнаться не за количеством туристов, а за тем впечатлением, которое мы ему предлагаем. Событийное мероприятие – это, наверное, как раз те впечатления, на которые едут и с которыми потом уезжают.

Ключевой проблемой отрасли, по мнению эксперта ТПП, остаётся инфраструктура.

– Инфраструктура должна успевать за потоком. Когда и власть, и бизнес вместе формируют индустрию впечатлений, инфраструктура должна быть на шаг впереди. Если она будет хотя бы на полшага впереди, мы будем говорить о динамике, если она будет отставать, придётся говорить о регулировании и сдерживании потоков. Это неизбежно.

Международный туристический бизнес-форум «Время отдыхать на Байкале!» организован Агентством по туризму Иркутской области, «Торгово-промышленной палатой Восточной Сибири» и Центром «Мой бизнес» при поддержке правительства региона. В этом году организаторы форума уделили большое внимание развитию в Иркутской области гастрономического туризма как одному из вариантов продвижения региона на российском туристическом рынке. Гостями форума стали федеральные эксперты из Москвы, представляющие ресторанный бизнес Москвы, а также основатели известных ресторанных брендов из Красноярска, Ярославля, Владивостока, Астаны. Они поделились с иркутскими коллегами своим опытом создания высокой кухни из локальных продуктов, которая привлекает в их города путешественников со всей России.