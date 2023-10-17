Туризм под контролем: безопасность или перестраховка? Два взгляда на проблему

Туристическая отрасль Приангарья активно готовится к зимнему сезону, уникальной фишкой которого считаются различные массовые мероприятия на льду Байкала и других водных объектов. Как правильно организовать и провести такие мероприятия, на форуме «Время отдыхать на Байкале!» обсудили за круглым столом представители контролирующих госорганов и туристическое сообщество.

Тема вызвала живой интерес у участников форума, поскольку в последнее время некоторые популярные зимние мероприятия на водных объектах в Иркутской области, связанные в первую очередь с выездом транспорта на лёд, были отменены надзорными органами в соответствии с постановлением правительства Иркутской области от 08.10.2009 г. № 280/59-ПП.

Тон дискуссии задала председатель комиссии по туризму Торгово-Промышленной палаты Восточной Сибири Марина Григорьева. Она предложила обеим сторонам процесса организации и проведения ледовых событий ради общей большой цели – круглогодичного привлечения туристов в регион – совместно решать вопросы безопасности и экологии, а не противостоять друг другу.

– На продвижения бренда зимнего Байкала потрачено немало сил, он стал брендом, и люди на это едут. Давайте будем находить общий язык и сотрудничать, не прикрываясь запрещающими пунктами законодательства, чтобы зимний туризм на Байкале развивался семимильными шагами.

Тем не менее, взаимного недопонимания избежать не удалось. В основном оно касалось вопроса о запрете выезда на лёд транспортных средств. Как пояснила и.о. начальника отдела по надзору за исполнением закона об охране природы Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры Алёна Белозерцева, ссылаясь на федеральное законодательство, транспортные средства должны двигаться только по утверждённым дорогам, к которым в том числе относятся официальные ледовые переправы. В других случаях выезд на лёд запрещён кроме специального автотранспорта.

– Мы хотим, чтобы туризм развивался, но в тоже время обязаны соблюдать законодательство в части охраны природы водных объектов и безопасности людей. Поэтому, чтобы мероприятия проходили легко и весело, турбизнес тоже должен выполнять все необходимые требования, – констатировала Алёна Белозерцева.

При этом, по словам начальника центра госинспекции по маломерным судам ГУ МЧС по Иркутской области Андрея Карепова, в регионе есть предприниматели, которые успешно решают все вопросы с контролирующими органами и проводят качественные ледовые мероприятия. В качестве положительного примера он привёл фестиваль Olkhon Ice Park, организаторы которого создали рабочую группу, куда вошли все надзорные службы и структуры, а руководитель группы работал в соответствии со всеми их рекомендациями.

– Предлагаю всем создавать такие рабочие группы, чтобы исключить взаимное непонимание ещё на стадии подготовки мероприятия, – высказал пожелание Андрей Карепов.

Представители турсообщества в свою очередь также поделились опытом взаимодействия с различными госинспекциями и выразили опасение, что запреты и ограничения ледовых событий не только снизят интерес туристов к нашему региону, но и более того – не лучшим образом отразятся на воспитании подрастающего поколения.

– Если мы всё будем запрещать, то мы не воспитаем из наших детей сильных духом людей, они ничего не будут знать о том месте, где живут, и не будут его любить. Надо искать компромиссы, идти навстречу друг другу и разработать общие правила игры, – выразил общий посыл предприниматель Сергей Перевозников.

Международный туристический бизнес-форум «Время отдыхать на Байкале!» организован Агентством по туризму Иркутской области, «Торгово-промышленной палатой Восточной Сибири» и Центром «Мой бизнес» при поддержке правительства региона. В этом году организаторы форума уделили большое внимание развитию в Иркутской области гастрономического туризма как одному из вариантов продвижения региона на российском туристическом рынке. Гостями форума стали федеральные эксперты из Москвы, представляющие ресторанный бизнес Москвы, а также основатели известных ресторанных брендов из Красноярска, Ярославля, Владивостока, Астаны. Они поделились с иркутскими коллегами своим опытом создания высокой кухни из локальных продуктов, которая привлекает в их города путешественников со всей России.