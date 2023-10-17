Ставка на лёд. Какие события этой зимы могут стать магнитами для туристов?

События и впечатления – вот что сейчас особенно важно для туристов, отмечают участники рынка туристических услуг. Поэтому одна из тем, которая обсуждалась на турфоруме «Время отдыхать на Байкале!», была посвящена событийному туризму в Иркутской области. На панельной сессии «Мероприятия как инструмент продвижения территорий: от простого события к бренду территории» спикеры обсудили, какие мероприятия зимнего сезона 2023-2024 могут привлечь в регион гостей со всей России.

Как отметил начальник управления культуры администрации Иркутска Антон Чернышов, через столицу Восточной Сибири едут все туристы, поэтому важно, чтобы у города был зимний бренд. И им вполне может стать ледовая история, которую впервые воплотят в Иркутске в рамках проекта «Счастье чистой воды». Он был разработан в областном центре и в 2022 году вошёл в число победителей конкурса Ростуризма, объединив представителей турбизнеса, сферы культуры и индустрии гостеприимства.

Антон Чернышов рассказал, что к концу декабря практически весь центр города украсят различными ледовыми скульптурами: они будут располагаться вдоль туристической зелёной линии, в сквере им. Кирова, на улицах Урицкого и Карла Маркса, в 130-м квартале, на площади у памятника Александру III и у стадиона «Труд», на Нижней Набережной. И везде будет своя тематика.

Фото: Андрей Семакин

– В сквере Кирова 2 декабря стартует фестиваль, в ходе которого мастера из разных городов создадут ледовый алфавит из букв русского языка. Они будут «олицетворять» как привычные для нашего региона слова, например А – Ангара, Б – Байкал, так и не совсем. Мы сейчас как раз собираем предложения и заявки от желающих участвовать в фестивале. Скульптуры у памятника Александру III будут посвящены русскому хоккею, а у стадиона «Труд» – Леониду Гайдаю и его фильмам. На ул. Урицкого откроется «Резиденция ледяных волшебств», главными героями которой станут Ангара и Байкал. Кроме этого, на всех локациях предусмотрены различные концертные программы и развлекательные мероприятия, – поделился некоторыми подробностями спикер.

А вот ледовую историю Olkhon Ice Park уже с полным правом можно назвать брендом территории. Зимнему фестивалю культуры, творчества и спорта на острове Ольхон в 2024 году исполняется пять лет, его популярность только растёт, о чём красноречиво говорит тот факт, что бронировать отели на мероприятие, которое состоится в феврале, туристы начинают уже с лета.

– Одной из наших задач на старте фестиваля было стремление к тому, чтобы фестиваль укоренился на территории, чтобы он стал событием, ради которого люди готовы проехать тысячи километров. Это удалось, наше мероприятие затрагивает души людей, вызывает искренний интерес,– прокомментировал идейный вдохновитель Olkhon Ice Park Семён Майор.

Одной из важных составляющих успеха события он считает тот факт, что фестиваль постоянно развивается, и каждый организаторы находят новые точки роста для своего проекта, например, Olkhon Ice Park стал площадкой, на которой зародился новый уникальный вид искусства – ледопластика. И это стремление постоянно меняться «подогревает» к фестивалю на Ольхоне интерес и у зрителей, и у ледовых мастеров, и у турбизнеса.

Фото: Андрей Семакин

Ещё один зимний бренд территории, который не один год развивается в Слюдянском районе, – Байкальский Дед Мороз. Как рассказала начальник отдела по анализу и прогнозированию социально-экономического развития территории администрации района Анастасия Салдушева, этот проект нацелен на семейную и детскую аудиторию и состоит из двух мероприятий: дня рождения Деда Мороза – в начале зимнего сезона и фестиваля «Ледяная сказка Байкала» – в конце сезона.

Кроме этого, на сессии были представлены и другие проекты, которые продвигают Иркутскую область среди различных целевых аудиторий и являются точками притяжения туристов в круглогодичном режиме.

Международный туристический бизнес-форум «Время отдыхать на Байкале!» организован Агентством по туризму Иркутской области, «Торгово-промышленной палатой Восточной Сибири» и Центром «Мой бизнес» при поддержке правительства региона. В этом году организаторы форума уделили большое внимание развитию в Иркутской области гастрономического туризма как одному из вариантов продвижения региона на российском туристическом рынке. Гостями форума стали федеральные эксперты из Москвы, представляющие ресторанный бизнес Москвы, а также основатели известных ресторанных брендов из Красноярска, Ярославля, Владивостока, Астаны. Они поделились с иркутскими коллегами своим опытом создания высокой кухни из локальных продуктов, которая привлекает в их города путешественников со всей России.