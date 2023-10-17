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663 тыс. неформально работающих выявил Минтруд

Для решения проблемы планируют стимулирование компаний к снижению неформальных трудовых отношений по высокорисковым отраслям, пишут «Известия» со ссылкой на доклад Минтруда.

Среди них – торговля, услуги, гостиничный и ресторанный бизнес, строительство, транспорт и сельское хозяйство, отмечается в докладе.

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Кроме того, нужно законодательно определить понятия теневой и платформенной занятости, говорится в документе. А также создать и вести общедоступный реестр работодателей, у которых были обнаружены факты нелегальной занятости. Это поможет ускорить легализацию трудовых отношений в России, говорится в докладе.

Ранее стало известно, что 45% иркутян против черных зарплат. На зарплату «в конверте» сегодня согласны 37% иркутян. Категорически против «серых» схем сегодня 45%.

Мужчины соглашаются на «черную» зарплату в полтора раза чаще женщин (44% против 28%). Чем старше респонденты, тем чаще они готовы принять подобное предложение: если среди горожан до 34 лет их 35%, то среди старшего поколения – 40%. Потенциально согласных на «серый» доход больше среди опрошенных, зарабатывающих до 50 тыс. руб. в месяц (43%).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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