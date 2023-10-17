Иркутская компания выпустит свыше 16 тысяч противопожарных дверей благодаря займу регионального ФРП

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности Иркутской области одобрил заявку предприятия «АВ-групп» на получение льготного займа в размере 18,5 миллиона рублей. Это уже второй заём, который компания намерена получить от ФРП. И он так же подразумевает приобретение нового оборудования — для увеличения объёмов выпуска противопожарных дверей и для расширения ещё одного направления: производства кладочной сетки.

«Комплексная государственная программа «Строительство 2023–2027» подразумевает увеличение к 2027 году объема ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства, как минимум, на 50 %. А кладочные сетки – неотъемлемый элемент армирования в строительном процессе. Таким образом, это относительно новое для предприятия направление имеет самые серьезные перспективы. Существующее направление – производство противопожарных дверей и люков – также успешно работает: оборудование, приобретенное на заемные средства регионального Фонда развития промышленности, запущено в этом году. Предприятие неукоснительно соблюдает календарный график внесения платежей, демонстрирует отличную динамику в продажах, поэтому мы и приняли положительное решение по его второй заявке», — объясняет глава Наблюдательного совета ФРП Иркутской области, первый заместитель председателя Правительства региона Руслан Ситников.

Руслан Ситников

На средства нового займа «АВ-групп» намеревается приобрести автоматизированный комплекс лазерной резки металла, гидравлический гибочный пресс и линию для производства электросварной арматурной сетки 3,2—5 миллиметров. Стоимость оборудования — 18,5 миллиона рублей, а общая инвестиционная стоимость проекта — 38,6 миллиона. За время пользования займом предприятие выпустит свыше 16 тысяч противопожарных дверей и четверть миллиона единиц кладочной сетки. Прогнозные налоговые отчисления за этот период — свыше 56 миллионов рублей.

«Тот факт, что вот уже не первое предприятие возвращается к нам за повторными займами, свидетельствует об эффективности нашей модели государственной финансовой поддержки бизнеса. Промышленники видят выгоду, а Иркутская область получает рост налоговых отчислений, увеличение количества рабочих мест и укрепление позиций региона в различных производственных отраслях», — подчёркивает директор областного Фонда развития промышленности Яна Шевченко.

Яна Шевченко

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