Аэропорт Иркутска обслужил трехмиллионного пассажира

Это абсолютный рекорд по пассажиропотоку за всю современную историю гавани.

«17 октября впервые за всю свою современную историю воздушная гавань преодолела новый рубеж пассажиропотока. Сегодня аэропорт встретил своего почетного трехмиллионного гостя», – говорят в пресс-службе аэропорта.

О том, что стала трехмиллионным путешественником Юлия Нарыгина узнала во время регистрации на рейс. Рубеж пассажиропотока определили с помощью систем подсчёта, которые установлены на стойках.

Напомним, пассажиропоток АО «Международный аэропорт Иркутск» по итогам 2022 года составил 2,625 млн человек. По прогнозам, до конца года пассажиропоток аэропорта «Иркутск» может увеличиться к предыдущему году более чем на треть, до 3,5 млн человек.