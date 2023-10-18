Популярность вкладов в юанях выросла в три-четыре раза

На них сейчас приходится 1,5% от всех депозитов – это порядка 600 млрд рублей, сообщили «Известиям» в крупнейших банках.

В Центробанке «Известиям» заявили, что на конец августа 2023 года юаневые депозиты составили около 1,5% от всех вкладов населения. По статистике регулятора, общий портфель депозитов к 1 сентября достиг 40,4 трлн рублей. То есть в валюте КНР россияне хранят порядка 607 млрд в рублевом эквиваленте.

За январь-август объем средств населения в юанях изменился несущественно, а значительный прирост в прошлом году во многом обусловлен эффектом низкой базы, констатировали в регуляторе.

По данным «Финуслуг», средняя доходность юаневых депозитов с начала года выросла на 0,7-1,05 п.п. В рознице максимальные ставки по вкладам на 3-12 месяцев в топ-50 банков достигают 3,2%. В целом же по рынку они доходят до 3,85-4%, но преимущественно по долгосрочным продуктам на крупные суммы, уточнил представитель платформы.

Ранее стало известно о том, что россияне заинтересовались инвестициями в себя. До 2030 года необходимость внедрять непрерывное обучение будет одной из тенденций на рынке труда в РФ. Так считает большинство из 1,5 тыс. россиян трудоспособного возраста, принявших участие в совместном исследовании hh.ru и консалтинговой компании «Яков и партнеры», – 76% респондентов. На втором месте в рейтинге важных трендов оказались гибридный формат работы (71%) и прирост требований к условиям труда со стороны соискателей (69%).