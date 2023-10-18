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Сбер повысил ставки по вкладам с 17 октября

Ранее банк повышал ставки в сентябре. В октябре ставки по сберегательным продуктам пересмотрели многие крупные банки.

СберВклад и вклад «Лучший %» стали намного выгоднее на сроке 6 месяцев. С 17 октября ставки по ним выросли на 2 процентных пункта. 

Улучшение условий коснулось и продукта для премиальных клиентов — ставка по вкладу «Первый Максимум» увеличилась до 11,94% годовых на срок 6 месяцев.

Сергей Широков, директор департамента «Занять и сберегать» Сбербанка: 

«В сентябре мы уже повышали ставки по вкладам с наиболее востребованными сроками размещения, а сейчас еще раз увеличиваем доходность по депозитам со сроком 6 месяцев. Полгода — один из самых популярных сроков вклада у наших клиентов, как правило, это время, за которое можно успеть накопить средства на крупную покупку. Если положить на депозит деньги прямо сейчас, то уже к маю можно будет получить нужную сумму — например, на летний отдых или любую другую цель». 

Подробнее о вкладах: СберВклад«Лучший %»«Первый Максимум».

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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