«Универсальная» карта АТБ вошла в десятку лучших

Эксперты «РБК Инвестиции» назвали 10 самых выгодных кредитных карт 2023 года с бесплатным оформлением. Восьмое место рейтинга заняла «Универсальная» карта Азиатско-Тихоокеанского банка.

При выборе кредитной карты авторы статьи рекомендуют обращать внимание на льготный период, процентная ставка, стоимость обслуживания, кэшбэк и кредитный лимит.

«Универсальная» кредитная карта АТБ имеет льготный период до 180 дней, который устанавливается индивидуально. Он действует на покупки и на снятие наличных. В месяц можно снять бесплатно до 30 тысяч рублей. Кредитный лимит – до 500 тысяч рублей.

За покупки начисляется кэшбэк 1,5% без ограничения по максимальной сумме выплаты. Обслуживание по карте бесплатное.

Подробная информация по оформлению и условиям «Универсальной» кредитной карты – на сайте.